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疫情趨緩 7月1日竹市終身教育機構重新啟動

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
疫情已趨緩， 7月1日起各終身學習機構將陸續開放課程，邀請民眾投入終身學習行列。圖／新竹市政府提供
疫情已趨緩， 7月1日起各終身學習機構將陸續開放課程，邀請民眾投入終身學習行列。圖／新竹市政府提供

先前因新冠肺炎疫情，為避免群聚，新竹市社區大學、樂齡學習中心、成人教育班、新住民學習中心等終身學習機構皆全面暫停開課，新竹市政府今宣布，疫情已趨緩， 7月1日起各終身學習機構將陸續開放課程，邀請民眾投入終身學習行列。

教育處代理處長沈靜濤指出，目前竹市管轄共有3所社區大學、3所樂齡學習中心、成人教育班(含新住民識字班)共10班及新住民學習中心，之前因疫情停課至6月30日，預計將於7月1日開放重啟。已要求各終身學習機構落實調查學員及教師旅遊史、教室環境清潔消毒、上課當日量測體溫、保持安全社交距離及宣導課堂配戴口罩，並於開課前將各校防疫須知通知學員及教師。

教育處指出，市府積極推動社區大學、樂齡學習中心、成教班及新住民學習中心課程活動質量，鼓勵更多民眾參與終身學習行列，在課程設計提供健康管理、數位學習、代間教育、飲食養生、工藝製作等不一樣的學習；其中，以結合新竹特色的走讀竹塹、玻璃工藝、在地美食等多元課程，更是大受好評。

除提供優質的學習之外，竹市的終身學習也獲教育部評鑑優等。在樂齡學習中心方面，平均執行場次與參與人次均為全國第一，無論是青壯族群、高齡者都能根據自己的興趣、喜好來發展專長，成為快樂的終身學習者。

教育處呼籲，防疫工作是社區民眾、機關學校與政府共同的責任，開課期間，請教師及學員務必配合防疫措施，並注意自身身體狀況，如有身體不適者，請務必在家休息，共同守護市民健康與安全。

疫情已趨緩， 7月1日起各終身學習機構將陸續開放課程，邀請民眾投入終身學習行列。圖／新竹市政府提供
疫情已趨緩， 7月1日起各終身學習機構將陸續開放課程，邀請民眾投入終身學習行列。圖／新竹市政府提供

新住民 疫情 新竹

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