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僑外生暑假難返鄉 暨大啟動防疫「CPR」助求學

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
在台僑外生暑假想返鄉卻因疫情陷入兩難，國立暨南國際大學啟動「防疫『CPR』計畫」助其安心求學。圖／暨大提供
在台僑外生暑假想返鄉卻因疫情陷入兩難，國立暨南國際大學啟動「防疫『CPR』計畫」助其安心求學。圖／暨大提供

全球新冠肺炎疫情未趨緩，我國邊境管制難解封，面對暑假到來，在台僑外生想返鄉，又憂離台後入境手續繁雜，進退兩難；國立暨南國際大學因此啟動「暑期防疫『CPR』計畫」，提供僑外生打工機會，並參加暑修提前取得學分，安心求學。

暨大指出，全校在台就讀的外國學生及僑生多達532人，扣除應屆畢業生仍有近360人，而他們過去多會返鄉與家人相聚，但今年受疫情影響，僑外生除憂心往返兩國重複檢疫隔離外，更怕各國疫況生變，離境後恐無法順利入境求學。

但暑假不返鄉，想留在臺灣打工賺學費，打工機會因疫恐難尋；不打工又怕僑居地家長，可能因疫情管制影響到工作及收入，無法支應他們在台住宿及生活費用，因疫情衍生的各種困擾，令僑外生感到徬徨不安，而進退兩難。

為照顧僑外生在暑假疫期的特殊需求，並穩定其不安情緒，暨大因此規劃「僑外生暑期防疫『CPR』計畫」，校方表示，針對留台僑外生提供暑修提前取得學分（Credits）、打工機會（Part-time），讓學生、家長及師長都能安心（Reassurance）。

而為執行暑期防疫「CPR」計畫，該校國際處邀集各地區僑生同學會代表，瞭解其對暑期的規劃和需求，並參照校務研究中心統計分析的僑外生歷年修課和學習成果後，經授課師、開課院系及教務處支持後開設課程，供僑外生選課先修學分。

暨大表示，考量學生的本分是「學習」，為顧及僑外生的課業學習，降低因受疫情影響而產生的經濟壓力，導致無法安心就學，將提供參與修課的僑外生工讀機會，除提高他們留台暑修意願，也讓僑外生能安心求學，並其家長放心。

多數僑外生也表示認同並感謝，大馬同學會前會長、大二生章智尊說，暑修2個月能修完原本4個月課程學分，校內工讀獲得生活費，也不用浪費出入境居家檢疫4周時間及費用，更減少返鄉來台為自己及他人帶來疫情的風險，一舉數得。

在台僑外生暑假想返鄉卻因疫情陷入兩難，國立暨南國際大學啟動「防疫『CPR』計畫」助其安心求學。圖／本報資料照
在台僑外生暑假想返鄉卻因疫情陷入兩難，國立暨南國際大學啟動「防疫『CPR』計畫」助其安心求學。圖／本報資料照

疫情 打工 CPR 暨南大學 新冠肺炎 居家檢疫 境外生

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