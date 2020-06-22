僑外生暑假難返鄉 暨大啟動防疫「CPR」助求學

全球新冠肺炎疫情未趨緩，我國邊境管制難解封，面對暑假到來，在台僑外生想返鄉，又憂離台後入境手續繁雜，進退兩難；國立暨南國際大學因此啟動「暑期防疫『CPR』計畫」，提供僑外生打工機會，並參加暑修提前取得學分，安心求學。

暨大指出，全校在台就讀的外國學生及僑生多達532人，扣除應屆畢業生仍有近360人，而他們過去多會返鄉與家人相聚，但今年受疫情影響，僑外生除憂心往返兩國重複檢疫隔離外，更怕各國疫況生變，離境後恐無法順利入境求學。

但暑假不返鄉，想留在臺灣打工賺學費，打工機會因疫恐難尋；不打工又怕僑居地家長，可能因疫情管制影響到工作及收入，無法支應他們在台住宿及生活費用，因疫情衍生的各種困擾，令僑外生感到徬徨不安，而進退兩難。

為照顧僑外生在暑假疫期的特殊需求，並穩定其不安情緒，暨大因此規劃「僑外生暑期防疫『CPR』計畫」，校方表示，針對留台僑外生提供暑修提前取得學分（Credits）、打工機會（Part-time），讓學生、家長及師長都能安心（Reassurance）。

而為執行暑期防疫「CPR」計畫，該校國際處邀集各地區僑生同學會代表，瞭解其對暑期的規劃和需求，並參照校務研究中心統計分析的僑外生歷年修課和學習成果後，經授課師、開課院系及教務處支持後開設課程，供僑外生選課先修學分。

暨大表示，考量學生的本分是「學習」，為顧及僑外生的課業學習，降低因受疫情影響而產生的經濟壓力，導致無法安心就學，將提供參與修課的僑外生工讀機會，除提高他們留台暑修意願，也讓僑外生能安心求學，並其家長放心。