國小到大學都可參加！ 高鐵2020暑假營隊明起報名

「台灣高鐵2020暑假營隊」自6月23日起至7月3日止，開放網路報名，歡迎對鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍報名；高鐵歡迎學生趁著暑假，搭乘高鐵列車，透過深度導覽以及實作體驗，展開一趟兼具知性與趣味的探索高鐵旅程。

高鐵表示，「台灣高鐵2020暑假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組(五、六年級)，共四梯次，每梯次為期一天，採網路報名。高鐵公司將於7月6日以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於7月7日在活動報名網頁公告錄取名單。

台灣高鐵表示，「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，已成為每年寒、暑假必報的熱門營隊之一；截至2020年寒假營隊為止，累計參與人數達3600人；過程中，除學員們將搭乘高鐵列車、參訪平時難得一見的高鐵維修基地及運務大樓外，更可體驗多項安全實作課程，並透過介紹及導覽，讓學員對高鐵的發展歷史、維修作業以及營運服務等，有更深入的認識。

此外，參加營隊的學員，還可探訪位於桃園的「台灣高鐵探索館」，透過館內先進的科技與互動裝置，學員們可一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1比1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物，輕鬆了解精采的高鐵故事。

台灣高鐵表示，營隊課程豐富，充實有趣兼具學習意義，歡迎青年學子把握機會，報名參加「高鐵營隊」，展開一趟難忘的高鐵探索之旅。

台灣高鐵公司提醒有意報名的青年學子，為維護每一位參加者的健康安全，全體學員上課及參訪過程中需全程配戴口罩，並於事前繳交健康聲明書。進入高鐵公司各參訪地點時，請配合量體溫，用餐或飲水時也請保持社交距離，以維護自身及他人的健康。

「台灣高鐵2020暑假營隊」各梯次舉辦時間。國小組8月18日(二)、國中組8月19日(三)、高中職組8月20日(四)、大專組8月21日(五)。