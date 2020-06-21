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畢業生流向調查淪形式 學者：看不出青年就業困境

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

為提高回收率犧牲深度？青年失業、低薪問題未解，教育部十多年前開始要求各大學辦理畢業生流向調查，但不僅未特別分析運用、進一步作為政策參考，必問題數也從七年前約七十題簡化成目前的十三題，只求提高回收率，僅將回收率納入高教深耕計畫指標，遭外界批評畢業生追蹤淪為形式，甚至有學校也跟著將調查視為例行公事。

台師大教育系教授王麗雲分析，減少題數確實有助提升回收率，不過看不出青年求職歷程和就業困難等細節。

教育部高教司表示，我國畢業生流向調查參考英、美兩國作法，前身為2003年起連續執行十年的高等教育資料庫計畫。教育部2013年舉行諮詢會議，有學校反映問卷冗長耗時、涉及家庭收入等敏感議題，因此調整為如今13題公版問卷。此調查對象為畢業一、三、五年學生，目的是了解畢業生學用合一情形，去年平均回收率在六到七成間。

但比照前後兩版本問卷，現在只問畢業生薪資、行業別、學習經驗對工作有無幫助，刪去了就業或創業原因、對自身經濟和工作的滿意度及原因等問題。

但有學校為落實追蹤，已將教育部刪除的題目加回調查問卷中。比如東海大學另增三題，問校友工作上需要哪些軟實力等。銘傳大學對畢業後一年學生的問卷有50題，細問畢業生就業或未就業的時間長短和原因等。該校前程規畫處處長王智立說，此調查結果是校務研究的一環，若發現畢業生發展方向和一系培育人才方向明顯不符，系所將據此調整教學。

執行技術上，王智立說，銘傳自建電腦輔助電話調查系統加速資料建立效率；電訪員薪資也按經驗和成效調整，降低電訪員流動率。東海大學就業輔導暨校友聯絡室副主任蔡家幸說，東海提供受訪校友早鳥獎勵，去年回收率逾八成。

另外，109學年起教育部更重視校系教學與學生就業對接情形，各校申請增調系所要經教育部審查。高教司要求各校寫計畫書說明系所與國家社會人力需求評估，以及招生來源、畢業生就業進路、就業市場預估需求數等，但沒說會將與之相關的畢業生流向調查結果納入參考。

王麗雲指出，即便採納畢業生流向等相關調查結果，評估各系是否有效培育人才的指標也不同。按過往研究，數學系須達高度學用配合，才有高薪資，但統計系學用配合度達中等，畢業生薪資和滿意度就已顯現。

教育部 薪資

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