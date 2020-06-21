新北高中教甄登場 錄取率僅1.64%

新北市立高級中等學校109學年度教師聯合甄選初試今日登場，分別於新北市立三民高中、清水高中及新莊高中舉行，共有3411人報名，但僅有24門科別、56個教師缺額，錄取率約1.64%，競爭相當激烈。

教育局指出，初試共設置95間試場，含2間特殊試場提供給身心障礙考生，每間考場學校設置2間備用試場，提供發燒、呼吸道疾病等考生應考，但今日並無啟用需求，每位考生須配合相關防疫措施，繳交健康聲明切結書、全程戴口罩、保持適當社交距離，不開放陪考。

教育局表示，普通科將依初試成績取總缺額12倍人數參加複試，職業類科則取總缺額6倍人數參加複試，6月24日下午8時後開放查詢初試成績，初試錄取名單將於7月1日晚間8時後於新北市教師聯合甄選報名系統及新北市立新店高中網頁公告。