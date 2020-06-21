高雄區高中職免試入學排序緊急更動！填志願前再查一次

國中教育會考高雄區高中職免試入學排序緊急更動！高雄市教育局表示，因為18日公布的個人序位，未刪除「五專優先免試管道錄取生已完成報到且未聲明放棄錄取資格者」，有819人未篩進名單，因此重新計入再公布序位，許多考生序位因此調整。提醒考生和家長要重新登入報名系統檢視個人資料，6月23日中午12點前完成志願選填。

家長反映，因為系統未剔除已錄取五專優免且已報到的學生，使得這些已經確定有五專念的學生，也被排序進去，造成排序不正確。

高雄市教育局高中職科表示，因為五專優免且已報到的錄取學生名單，是一批批上傳的，教育局在下載剔除時，非是最終名單，造成有819人未篩進名單。在計入所有名單後，再重新排了一次序位並公布。這次的意外也已上報國教署及相關單位，作為日後調整作法的參考。

雖然序位有誤，但抗議的家長和考生不多。家長表示，這是因為五專優免的學生名單被剔除後，總排序學生人數下降，也就「總分母」變小。排序有更動的學生，多半都是「往前」。

教師估計，80%的學生排序都有往前，但程度不一。因為五專優免上的學生成績主要分部在3A、2A、1A或5B，原本3000多名的，受到少量3A剔除而往前一點點；原本排序4000或5000多的，受3A和2A剔除往前多一點點，依此類推，愈後面影響愈多。