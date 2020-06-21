影／送走畢業生後14在校生安排轉校 基隆尚智國小謝幕

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聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市尚智國小將走入歷史，學校今天舉辦「憶起童趣謝尚智」活動，基隆市長林右昌和歷屆校長、老師和校友大合照。記者邱瑞杰／攝影
基隆市尚智國小將走入歷史，學校今天舉辦「憶起童趣謝尚智」活動，基隆市長林右昌和歷屆校長、老師和校友大合照。記者邱瑞杰／攝影

基隆市尚智國小這學年結束後將走入歷史，學校今天舉辦「憶起童趣謝尚智」活動，邀請歷屆校長、老師和校友返校共聚一堂，回味昔日點滴。基隆市長林右昌說，「一日尚智人，永遠尚智人」，停辦學校是困難的選擇，但校園未來仍會維持教育使用，服務市民。

尚智國小前身私立力行中學，招生狀況不佳，市府收購後設立尚智國小，1962年8月招生。三坑地區早年開採煤礦，人口成長，尚智國小最高曾有24班。煤礦停採後學生人數漸減，目前僅剩6班。今年7名學生畢業，其他14名學生已安排轉讀南榮、成功和仁愛國小。

林右昌表示，銘傳國中即將改建校舍，尚智會先做為改建期的中繼教室，銘傳國中2021、2022年入學新生，都會安排到尚智校園上課1年。市府接著再與地方耆老、民代商討使用模式，可提供老幼共讀或幼托場地。

銘傳國中每年新生約400人，尚智國小現有教室不足，市府教育處將發包把校長室等空間改建成教室，目前小學生使用的廁所也要改建，才適合中學生使用。

尚智國小今天舉辦「憶起童趣謝尚智」活動，創校至今10名校長來了8人，還有多名老師、校友出席。

尚智國小校長曾敬棠以道歉、道謝和道別「3道菜」，表達學校走過58寒暑，在他任內停辦的心情。他說，停辦是想讓學生有更好的學習還境和同儕互動機會，但心中仍有愧咎。

曾敬棠還說，感覺市府、家長多年來的支持，尚智國小即將走入另一個階段，鄰近的南榮國小未來會設置尚智國小校史室，存放校史資料、得獎獎盃和老照片等文物，保存校史。

基隆市尚智國小將走入歷史，學校今天舉辦「憶起童趣謝尚智」活動，基隆市長林右昌和歷屆校長、老師和校友大合照。記者邱瑞杰／攝影
基隆市尚智國小將走入歷史，學校今天舉辦「憶起童趣謝尚智」活動，基隆市長林右昌和歷屆校長、老師和校友大合照。記者邱瑞杰／攝影

基隆 林右昌

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