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因應疫情亞洲大學線上直播 跨國教育展對印尼招生

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
教育部委由亞洲大學負責的印尼泗水台灣教育中心因新冠肺炎疫情，首創國內線上直播教育展，國內27所公私立大學參加，展開對印尼招生。圖。亞大提供
教育部委由亞洲大學負責的印尼泗水台灣教育中心因新冠肺炎疫情，首創國內線上直播教育展，國內27所公私立大學參加，展開對印尼招生。圖。亞大提供

教育部委由亞洲大學負責的印尼泗水台灣教育中心因新冠肺炎疫情，首創國內線上直播教育展，國內27所公私立大學參加，展開對印尼招生。亞大校長蔡進發強調，此一創舉，展現亞大在疫情限制下，依然能以創新思維與應變能力，為疫情下的國際學術交流合作與招生，開創新局。

印尼泗水台灣教育中心主持人、亞大國際學院院長陳英輝說，過去教育展都是國內大學集體到印尼舉辦，此次線上台灣教育展，昨天在台中長榮桂冠酒店舉行，共有政大、交大、台師大、中山、北科大、高科大等27所公私立大學參與，創下新紀錄，透過視訊招募印尼優秀學子來台就學，創下新紀錄。

教育部國際暨兩岸司畢祖安司長說，教育部很樂意協助國內大專校院突破國外招生困境，走出疫情陰霾。此次教育展，呼應了政府新南向政策以及教育部東南亞、南亞學生倍增計畫，以「印尼泗水台灣教育中心」為基地，積極協助國內各大專校院與國內品牌企業對印尼招生與人才招募，期能打入印尼主流社會，他代表教育部感謝亞洲大學的創舉。

亞大校長蔡進發致詞時感謝教育部長官支持這次線上教育展，也肯定台灣高教化危機為轉機的突圍能力。他呼籲，網路將是未來教學的重要媒介，國內各個大學應隨時作好準備，透過科技突破教學與研究的困局。

亞大國際學院院長陳英輝說明，每家參與學校有20分鐘與印尼學生在線上交流，內容包含學校影片介紹、校院代表直播各校特色與印尼學生Q&A 時間。會中穿插與印尼學生互動的模彩活動，炒熱教育展氣氛；各校也提供獎學金，吸引印尼學生的興趣，提升學校知名度。

陳英輝強調，台灣良好的地理位置、高度發展的經濟、友善的生活與學習環境、便宜的學費、絕佳的中文學習機會等優勢，是吸引印尼學子踴躍申請來台就讀的主要因素。

我國駐印尼台北經濟貿易代表處教育組組長歐淑芬也透過直播，介紹臺灣政府獎學金與華語文獎學金。「印尼泗水臺灣教育中心」計畫主持人、亞大國際學院院長陳英輝則介紹臺灣整個高教現況與優質的教學研環境，積極吸引印尼優秀學子來臺深造。

印尼 教育部 疫情

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