低風險國家2周調整一次 教部要首批境外生7月5日前返台

教育部開放越南、香港、澳門等11個國家或地區的2238名應屆畢業境外生返台，昨天與各大學開會討論機場入境等事宜。教育部表示，考量中央流行疫情指揮中心預計每兩周依疫情變化更新低風險國家或地區，請學校優先在今年6月22日到7月5日間安排學生返台，並將已安排防疫旅館的學生名單提報到教育部。

教育部今天發函各校告知境外生返台事宜，並提醒各校在指揮中心未更新低風險國家或地區名單前，優先提報近兩周會返台的學生名單。不過教育部也會受理各校提報超過兩周才會返台的學生名單，但若指揮中心公告的低風險名單有更動，移除某些國家或地區，這些學生仍須配合廢止返台許可，不能回來。

教育部17日公布，優先開放疫情低風險國家境外生入境，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、汶萊、斐濟、澳洲、蒙古、不丹。優先順位是以108學年應屆畢業生為優先，其次是其餘舊生，再次是109學年新生。

教育部公布境外生返台三原則，第一是低風險國家和地區優先，第二是應屆畢業生優先，第三是住防疫旅館優先。返台有兩個標準作業程序，第一是大學要提送入境名單和檢疫場所規畫，經教育部確認。程序上還要進行班機調查、簽證核發等。第二是抵台後要做機場邊境管制、設單一報到櫃台、安排防疫交通接送與檢疫場所。