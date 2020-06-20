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「在意名聲勝過任何位子」 黃健庭婉謝總統提名監院副院長

中金院畢業生薪情好 七成獲就業門票

文 / 中信金融管理學院 提供

期許成為「金融國家隊」打世界盃
「我期許中信金融管理學院的校友，有朝一日能成為最有實力的『金融國家隊』，為台灣打亞洲盃、世界盃！」中信金融管理學院13日舉辦第二屆大學部暨第三屆研究所畢業典禮，董事長馮寄台以疫情危機讓全世界看見台灣的防疫實力為例，勉勵畢業生培養化逆境為轉機的能力，成為關懷利他的國際智慧金融家。

中信金融管理學院畢業生薪情好，多數學生已取得就業門票。 圖／中信金融管理學院 提供
中信金融管理學院畢業生薪情好，多數學生已取得就業門票。 圖／中信金融管理學院 提供

中信產學合作　參與就業媒合皆獲面試機會
祝福畢業生學業有成，中信金融管理學院董事長馮寄台、中國信託商業銀行董事長利明献和學校董事們特別出席觀禮。馮董事長提到辜仲諒創辦人以「公益為先、助弱扶優」理念教育興學，今年培育了162位國際智慧金融家，有25位畢業生在希望助學金的支持下，透過教育圓夢、完成學業。馮董事長期許畢業生要傳承辜創辦人的公益使命，將來有能力的時候要回饋社會，做一個關懷利他的國際智慧金融家。

身兼中信金融管理學院董事的中信銀行董事長利明献，親自頒發畢業證書給畢業生，祝福他們未來都能成為最具國際視野的金融家，也希望中金院成為台灣最重要的人才庫。今年參與中國信託就業媒合的畢業生全數獲得面試機會，第一波有近七成畢業生取得中信集團的就業門票，提前成為職場新鮮人。有人面談表現突出，深獲面試官青睞，破例開出原本要求工作經驗的職缺給中金院畢業生；還有人錄取法金信用分析人員（ACM）、數位金融營運企劃、風險管理人員、銀行理專等，展現中金院在就業市場競爭力。

中信金融管理學院董事長及董事出席畢業典禮。 圖／中信金融管理學院 提供
中信金融管理學院董事長及董事出席畢業典禮。 圖／中信金融管理學院 提供

教學導入AI 培養新世代Banker4.0
「希望你們能永保積極的學習態度與行動力，學習辜創辦人回饋社會的熱情和大度，用謙卑的心奮鬥不懈。」施光訓校長勉勵畢業生貢獻所學、造福社會，比學長姐在職場有更突出的表現。中金院辦學五年就成為企業最看好年輕潛力大學排行第一名，去年第一屆畢業生進入職場表現更獲得業界肯定，施校長表示，這代表中金院超前佈署、學術與實務緊密結合的教學方向正確。去年中金院因應AI產業潮流成立全台第一個人工智慧學系，全校師生導入科技DNA，今年再設立科技金融研究所，培養科技金融的跨域能力，幫助學生成為最具競爭力的國際金融家。畢業生代表徐曼旂感謝學校扮演堅強的後盾，讓她能盡情學習，累積逐夢的實力；在希望助學金支持下完成學業的企管系畢業生宋馨瑜，感謝學校讓她無後顧之憂學習，還有機會到法國見習、到韓國參加企業提案競賽，是人生很夢寐以求的機會。

三年辦學有成 中信實驗教育機構育成首屆畢業生
中信辦學育才有成，中信國際實驗教育機構（CTBC International Academy，簡稱CIA）亦育成第一屆共20位畢業生，有學生同時錄取加拿大哥倫比亞大學UBC、比利時魯汶大學、荷蘭阿姆斯特丹大學三所知名學府、更申請到美國印第安納州立大學全額獎學金，還有畢業生透過特殊選材考取大學外語系、或是銜接中信金融管理學院國際學程。從高中、大學到研究所的全方位教育，適性發展，中信金融管理學院期許成為台灣最頂尖的金融人才庫。

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

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