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原民科學人才培訓營招生中 擬收88人食宿全免

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部表示推動「高級中等學校原住民族學生科學人才培訓計畫」，今年暑假期間預計招收88名具原住民身分的高中職學員，報名截止日為今年7月15日。本報資料照片
教育部表示推動「高級中等學校原住民族學生科學人才培訓計畫」，今年暑假期間預計招收88名具原住民身分的高中職學員，報名截止日為今年7月15日。本報資料照片

為增加原住民科學人才，教育部表示持續推動「高級中等學校原住民族學生科學人才培訓計畫」，今年暑假期間預計招收88名具原住民身分的高中職學員，報名截止日為今年7月15日。培訓將邀國際數理學科奧林匹亞師資團隊舉行一系列自然科課程，全程課程及食宿免費。

國教署表示，此計畫由各高中推薦具科學研究性向的原住民族學生，再由協辦的台灣師範大學、中山大學遴選培訓成員，利用寒暑假及學期間的周末假日上課。今年度共辦理化學、生物及地球科學三班，培訓方式以班為單位，每班約30人，總名額88人，含化學30名、生物28名、地科30名，全程課程及食宿免費。

國教署說，此計畫2018年開辦至今，生物科學員如高雄女中呂怡萱、陳孫芊瑜及台中女中曹婉柔，透過原住民科學人才培訓計畫對生物研究產生興趣，之後分別以研究主題「植物與不同濃度膠蟲色素實驗」及「蝶豆花水萃液的細胞毒性分析」獲去年小論文生物科甲等獎。呂怡萱、陳孫芊瑜今年再以「逆來順受：植物在色素逆境下的生存之道」為主題，獲今年高雄市第60屆中小學科學展覽植物組第二名。

為讓原住民在自身文化中學科學，科技部2009年也推動「原住民族科學教育計畫」，並表示至今已發展出八個適用於原住民的數理教材，提升族群認知與學習興趣。台師大地理系將宜蘭大同鄉部落景觀做成虛擬影像，在教室也像在實境學習，且安排學生用族語紀錄環境樣態。中山大學教育所打造魯凱族淡水魚行動展示箱，紀錄該族的漁撈術和魚種。

台南大學應用數學系為提升學習興趣，結合校內師資生開發「密室逃脫」，發展以文化回應教學的數學領域教材與教學設計，提供學生在原民文化脈絡中享受數學的樂趣和挑戰。台北教育大學課程與教學傳播所以宜蘭南澳地區泰雅族人的傳統知識體系，研發數理行動學習平台，讓學習不受時空限制。

原住民 中山大學 南澳

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