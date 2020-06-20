搶救會考國英數拿C學生 5所高中職將開暑期輔導

108課綱甫上路，教育部表示，為助國中畢業生銜接高中課程，國教署推動學習扶助方案，共五所高中職結合線上教學資源發展公版課程，今年暑假開設三周銜接課程，提供國文、英文及數學三科學習待加強的入學新生加強學習成效。另也舉辦「高級中等學校學生新生夏日學習動能提升計畫」，鼓勵其他學校參考前一年度國中教育會考成績，規畫符合各自需求的學習扶助課程。

近21萬人報名的國中會考剛落幕，主辦會考的心測中心統計，會考五科中數學拿C級（待加強）的占比近二成八是最高，其次是英文二成七、自然二成二、社會一成五，國文則為一成三。教育部持續推動減C計畫加強學生學習成效。

華南高商是擔任學習扶助公版課程發展的核心學校之一，國教署表示，該校在原有的新生夏日動能計畫經驗基礎上，今年結合酷英網等教育部發展的線上學習資源，利用線上資源的多媒體元素及個別化學習的特性，規畫激發學生學習興趣的優質補救銜接課程。

英語科教師黃千芬也在重補修課程中使用酷英網，他表示，該網站提供完整普高及技高的英語文學習課程，並配合課程規劃豐富的多媒體學習資源，更結合人工智慧，具備能夠線上即時批閱學生的作文，以及糾正學生的口說及發音錯誤的功能。

該校校長孫忠義說，每個國中畢業生學習落後狀況不一，暑假動能班的教材能提供給學生的協助相對受限，若能在課程內運用線上學習平台的優點，一定能讓孩子重拾英語學習的樂趣。

負責教案初步設計的教師李泓基說，各單元教案從學生生活情境來規畫，除酷英網所提供的繪本、歌曲、文法、測驗，也透過分組討論及協作，在兩節課中完成影音發表及成果小書的製作，提供學生參與感、互動感與成就感。