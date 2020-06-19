儲金管理會火速選出新董事 全教總質疑協進會專斷

管理5萬名私校老師退休金的私校退撫儲金管理會日前傳出給薪不公，董事長潘維大辭職，空出一名董事缺額。全教總今天發新聞稿表示，原擔任基金監理委員會委員，也是私校協進會成員的李天任已辭去委員一職，改任董事，讓他們質疑，給薪爭議是否源自董事長期由協進會推派，兩邊上下前後交相掩護所致，建議教育部加以監督管理。

私校退撫儲金形同私校教師的退休金規畫帳戶，由私校退撫儲金管理會管理，教育部另設監理會監督管理會運作。全教總副秘書長張旭政說，私校管理會經費雖依法從原基金提撥4500萬元作為行政費，但原基金的財務缺口，是由各級政府撥補。這等於是讓私校退撫管理會去管理政府的錢，管理會是否有管理不善，甚至違法濫權，教育部應該要管一管。

教育部表示，私校退撫儲金管理會設董事會，有董事21人，其中一人為董事長，由董事互選。有關董事成員的產生方式，其中一項是設專家學者代表六人，由中華民國全國教師會、中華民國私立大學校院協進會、中華民國私立科技大學校院協進會、中華民國私立教育事業協會、中華民國私立學校文教協會及其他依法成立的私立學校教育團體推薦。

管理會給薪不公，教育部日前發出糾正函，表示按私校退撫儲金管理會組織規範，若要認定職員符合某職級，應提出該名員工過往的年資證明。但教育部了解後發現，現已提出離職的執行長李承錫等五人，前年一月到去年八月間，月薪資高於實際職級。

潘維大日前接到糾正函後，已在董事會辭職。潘維大說，教育部的私校退撫儲金監理會本屬監察性質，但監理會多次舉動卻是監察過細，反倒讓主導私校退撫儲金的管理會淪為多項決策的背書者，「若管太多，全由教育部自行管理即可」。

潘維大說，他離職並非只因這次被糾正，而是監理會長期在自己的角色定位、手段、態度、做事方法都有爭議，讓他覺得自己不適合繼續擔任董事長一職。