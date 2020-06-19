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雲林永年中學7人會考作文滿分

聯合報 / 文╱聯合報教育事業部
雲林永年中學國三仁班許筑昀（左）、辜婕語（中）國中會考作文都拿到滿級分。圖／永年中學提供
雲林永年中學國三仁班許筑昀（左）、辜婕語（中）國中會考作文都拿到滿級分。圖／永年中學提供

「今年會考作文共1588人拿六級分，我們永年有7人，平均6.48%的成績也比全國0.77%高很多！」一提到國中會考的表現，雲林永年中學校長張榮聰的高興全寫在臉上。

永年中學教務主任許正輝表示，今年國中部108名學生中，7人作文滿級分，5級分以上的學生也近4成。高中學測成績也是成果豐碩，有3人70級分以上，7人56級分以上(9.72%)，比全國平均比例(2.75%)還高。

張榮聰說，學生的閱讀寫作能很重要，閱讀能力強能帶動邏輯推論、整合等能力，自然能寫出好文章。

國三仁班許筑昀、辜婕語則對作文能拿到滿級分喜出望外，他們說很感謝學校和老師的用心，決定要「直升高中部」，再一起當3年同學。

許筑昀自認不太會寫作文，是老師周周利用《好讀》周報及好讀VIP幫同學解析文章大意與精神，讓她的作文寫出好成績，她決定留在永年直升，希望持續訓練閱讀與寫作能力。辜婕語還搭配「好讀嚴選作文議題手冊」，找到寫作的技巧與方法，她說，未來會再加強閱讀素養訓練，期許成果能展示在其它學科成績上。

日前永年中學因有人檢舉被教育部國教署「關心」，張榮聰澄清，偏鄉小校較難聘足老師，因此鼓勵老師培養第二、第三專長，沒想到竟遭檢舉，「國教署查證兩次，了解狀況後，輔導學校依相關規定修正」。

永年中學校長張榮聰（左一）與作文滿級分的同學合照。圖／永年中學提供
永年中學校長張榮聰（左一）與作文滿級分的同學合照。圖／永年中學提供

滿級分 會考 教育部

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