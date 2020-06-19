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國防醫學院：性騷案成立性騷研究生的師長遭解聘
某軍校研究所老師遭控多次性騷擾三名女研究生，國防醫學院今（19）日發出新聞稿表示，全案調查報告送交性平會審議後，決議性騷擾事實成立，該校並於今日下午召開教師評審會審議，決議將其解聘，三年不得聘任為教師。
人本教育基金會今天舉行記者會，指某軍校研究所師長多次性騷擾三名女研究生，並以自己擁有學生畢業的生殺大權 、要畢業只能靠所長等言詞恐嚇。該校性平會對狼師懲處過輕，且出面指控的受害女學生及其父親身分外流。人本和立委林昶佐要求該校擴大調查。
國防醫學院今（19）日表示，此案已依校園性騷擾事件處理程序，召開性平調查會議，調查報告送交性平會審議後，決議性騷擾事實成立，並於今日召開教師評審會審議，決議解聘，三年不得聘任為教師。國防醫學院尊重教評會審議的結果。
國防醫學院強調，將持恆要求學校全體師生，確遵性別平等教育法的規範，以杜絕類案再生。
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