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境外生機場入境 大學籲教育部設統一報到窗口

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部開放香港、澳門、越南等11國境外生回台，第一批優先入境的應屆畢業生共2238人。圖／聯合報系資料照片
教育部開放香港、澳門、越南等11國境外生回台，第一批優先入境的應屆畢業生共2238人。圖／聯合報系資料照片

教育部開放香港、澳門、越南等11國共2238名境外生返台，各大學除要自行幫學生找好防疫旅館，還打算安排各大學代表在機場出境口等境外生。大學主管表示，建議政府安排專業防疫人員受理境外生機場報到事宜。教育部今天下午將邀集大學主管討論機場入境問題。

境外生抵台後要在機場出境口報到，據了解，教育部規畫全台大學的主管輪流在出境口排班，其餘細節不明，今天下午將開會討論。部分大學主管表示不太可行。

台灣師範大學國際長劉祥麟表示，若要顧及防疫專業，建議政府在出境口設統一報到櫃台，並安排專業防疫人員受理境外生報到。報到後再由各校安排專車或防疫計程車，接送境外生到各校替學生預訂的防疫旅館。

至於入境後的安排，劉祥麟表示，台師大第一批約39名應屆畢業生可入境，校方已預訂桃園的防疫旅館。陽明大學表示，已備妥20間檢疫宿舍和北投地區防疫旅館，足以容納入境境外生。台灣大學校長管中閔昨天表示，已安排1800人的檢疫空間，預計讓境外生分三批回來。

交通大學則說，交大會按教育部的檢疫規範執行，但目前部分班機不太好訂，且費用高，不是每個境外生都有意願回台，校方正在調查人數。另一名私立大學主管表示，應屆畢業境外生返台後要居家檢疫14天，今年7月底辦理離校後又得離境，確實降低部分學生返台意願。

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