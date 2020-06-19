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中信實中星空畢典 「揮桿」祝畢業生勇敢高飛

文 / 中信實中 提供

臺南市中信國際實驗教育機構 (CTBC International Academy，CIA中信實中)6月13日舉辦一場星光版的畢業典禮，歡送第一屆20名畢業生。配合防疫新生活運動，典禮於中信實中的戶外中庭舉辦，還有After Party，全校師生精心打扮出席，留下美好的高中生活回憶。

CIA中信實中高球好手許懷茜揮竿開場，祝福畢業生亮麗出擊。 圖／中信實中 提供
CIA中信實中高球好手許懷茜揮竿開場，祝福畢業生亮麗出擊。 圖／中信實中 提供

畢業典禮一開場就充滿驚呼聲，由CIA學生同時也是優秀的高球選手許懷茜揮桿開場，象徵學長姐未來如同小白球般飛得又高又遠；還有四位畢業生以中文、英語、日語、法語等多種外語聯合致謝詞，感性表述「在我最美好的青春，遇見了最美好的你們。」表達對師長感謝，讓他們走了一條很不一樣的精采道路；熱愛DJ工作的在校生魏星宇擔任After Party現場DJ，一首首熱情動感的電音樂曲，炒熱現場氣氛；夜間畢典展現中信實中多元教學和學生豐碩的學習成果。

CIA中信實中師生及家長一同祝賀孩子畢業快樂。 圖／中信實中 提供
CIA中信實中師生及家長一同祝賀孩子畢業快樂。 圖／中信實中 提供

「我們打造教育的夢想基地、重視孩子的獨特性，畢業典禮當然也要與眾不同，展現每位孩子的特點。」CIA中信實中鄭欽哲執行長表示，中信實中教學特色是「一學生一課表」，讓孩子規劃專屬課表多元學習。以畢業生陳采微為例，很早就確定要赴海外修習商科，因此課程除了強化英語學習，更運用中信實中資源，跨校選修中信金融管理學院大學部的管理和行銷課程，大學先修的學習模式讓她在申請國際商學院中脫穎而出，錄取世界排名前50的比利時魯汶大學。陳采微認為，全面選修可以學習獨立思考，再加上小班制上課，學習效率相當高；更感謝在防疫期間，學校師長不厭其煩的協助與國外學校聯繫，確保獲取入學資格，直言「CIA中信實中是她學涯中最好的選擇！」

畢業生代表陳采微父親上台獻花，祝福孩子勇闖海外，往下個目標邁進。 圖／中信實中 提供
畢業生代表陳采微父親上台獻花，祝福孩子勇闖海外，往下個目標邁進。 圖／中信實中 提供

CIA中信實中首屆畢業生升學進路多元化，有人申請到歐美名校如加拿大哥倫比亞大學UBC、荷蘭阿姆斯特丹大學或美國印第安納州立大學全額獎學金，亦有透過特殊選材考取國內大學外語系或是銜接中信金融管理學院國際學程，亮眼的成績讓家長對實驗教育信心十足，也用實例佐證實驗教育是能激發學生潛能的教學模式。為讓更多孩子及家長進一步了解實驗教育，CIA首度與聯盟機構合作辦理「Mark’s Camp夏日美語生活營」，自7月20日起連續六週於台北及台南兩地舉辦全美語主題式營隊，讓一至九年級的孩子不用出國，就能在生活中學習美語，體驗不一樣的學習方式。

CIA學生魏星宇擔任典禮After Party的DJ，音樂魅力讓所有人留下深刻印象。 圖／中信實中 提供
CIA學生魏星宇擔任典禮After Party的DJ，音樂魅力讓所有人留下深刻印象。 圖／中信實中 提供

中信國際實驗教育機構官方網站：https://ia.ctbc.edu.tw/

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