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良師為解決新住民母子衝突學越南語 38年教涯獲杏壇芬芳獎

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆高中吳惠琴老師獲教育部杏壇芬芳獎。圖／基隆高中提供
基隆高中吳惠琴老師獲教育部杏壇芬芳獎。圖／基隆高中提供

7月底即將退休的基隆高中老師吳惠琴，教學生涯38年，30年的時間擔任導師，是學生眼中的心理諮商師兼超級保母。日前獲教育部杏壇芬芳獎，吳惠琴用心良苦，特別到政大進修學越南語，她用越南語了解越南文化和民族性，幫忙為新住民解決母子間的衝突，讓孩子能夠安心好好的學習。

回首30多年導師生涯，吳惠琴說，現在學生個人特質與家庭背景都和之前的差異很大，有來自家庭成員不健全、家庭功能不彰的環境，有父母離異，單親扶養的，有隔代教養的，更多的是新移民媽媽有文化隔閡的，所以她擔任導師，不僅要關照孩子的課業，更要關照他們的生活，這也是學生形容她像是個心理諮商師兼超級保母的原因。

吳惠琴發現，新移民孩子越來越多，尤其越南籍，她到政大進修學越南語，共進修270小時，懂得越南語後更能了解越南文化和民族性，在和學生的越籍媽媽溝通時，就能了解孩子和媽媽之間溝通不良的原因，做為他們之間的橋梁，幫助解決母子間的衝突。

為何當老師還要去學越南語？吳惠琴說，因為老師才能打進孩子和母親的世界，對孩子的學習是有幫助的。「一位好老師不只是做個好老師，有時也要做個好爸爸，做個好媽媽」。

高一新生、越南籍女學生小蘅（化名），是隨著媽媽到台灣，她透過老師的輔導和溝通，國文成績由第一次期中考的20幾分，進步到第二次的40幾分，到期末考已能考及格。考完期末考後小蘅跟老師說：「老師，謝謝您，我的中文在國文老師和您的教導下進步好多，之後我更有信心學好中文，且要以中文作工具學好其他的科目」，讓吳惠琴感到無比的欣慰，她用越南語懂了學生的心。

基隆高中吳惠琴老師獲教育部杏壇芬芳獎。圖／基隆高中提供
基隆高中吳惠琴老師獲教育部杏壇芬芳獎。圖／基隆高中提供
基隆高中吳惠琴老師獲教育部杏壇芬芳獎。圖／基隆高中提供
基隆高中吳惠琴老師獲教育部杏壇芬芳獎。圖／基隆高中提供
基隆高中吳惠琴老師獲教育部杏壇芬芳獎。圖／基隆高中提供
基隆高中吳惠琴老師獲教育部杏壇芬芳獎。圖／基隆高中提供

越南 新移民

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