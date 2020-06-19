良師為解決新住民母子衝突學越南語 38年教涯獲杏壇芬芳獎

7月底即將退休的基隆高中老師吳惠琴，教學生涯38年，30年的時間擔任導師，是學生眼中的心理諮商師兼超級保母。日前獲教育部杏壇芬芳獎，吳惠琴用心良苦，特別到政大進修學越南語，她用越南語了解越南文化和民族性，幫忙為新住民解決母子間的衝突，讓孩子能夠安心好好的學習。

回首30多年導師生涯，吳惠琴說，現在學生個人特質與家庭背景都和之前的差異很大，有來自家庭成員不健全、家庭功能不彰的環境，有父母離異，單親扶養的，有隔代教養的，更多的是新移民媽媽有文化隔閡的，所以她擔任導師，不僅要關照孩子的課業，更要關照他們的生活，這也是學生形容她像是個心理諮商師兼超級保母的原因。

吳惠琴發現，新移民孩子越來越多，尤其越南籍，她到政大進修學越南語，共進修270小時，懂得越南語後更能了解越南文化和民族性，在和學生的越籍媽媽溝通時，就能了解孩子和媽媽之間溝通不良的原因，做為他們之間的橋梁，幫助解決母子間的衝突。

為何當老師還要去學越南語？吳惠琴說，因為老師才能打進孩子和母親的世界，對孩子的學習是有幫助的。「一位好老師不只是做個好老師，有時也要做個好爸爸，做個好媽媽」。