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不願在討厭的科系忍4年！指考重考生逾9千人創新高

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年指考共4.3萬人報考，不過來源為重考生的個別報名考生有9076人，不但人數創新高，占比也首度超過兩成。本報資料照片
今年指考共4.3萬人報考，不過來源為重考生的個別報名考生有9076人，不但人數創新高，占比也首度超過兩成。本報資料照片

大學指考將於7月3至5日登場，大考中心統計，今年共4.3萬人報考，不過來源為重考生的個別報名考生有9076人，不但人數創新高，占比也首度超過兩成。補教老師分析，這一世代學生對科系的好惡更明確，也更期待學以致用。越來越多學生入學後或畢業後發現所讀科系前景差，更傾向直接重考。

大考中心統計，除學測的非應屆報考人數增加，近五年指考重考人數也逐年增加，從105學年的5996人增加到今年的9076人。

升學輔導專家劉駿豪認為，升大學是最易轉換生涯選擇的關卡，指考個別報名人數增加，應與愈多大學生不滿意所讀科系，因此重考大學。他指出，愈來愈多大學生看重科系和往後工作的關聯，如評估所讀科系前景差，便直接重考，不願一路忍四年。這也反映當前學生更了解各行業概況，選擇科系也更務實。

劉駿豪說，在就業考量下，大轉領域的考生也不少。例如一類組學生改考自然組科系；還有學生大學畢業、出社會後，發現工作條件不如預期，也會直接報名重考班。

文城教育機構營運長董昭華說，這兩、三年重考生確實增加，且不侷限於非醫科不讀的學生，也有學生重考是為進入理工科系。他分析，學生重考主因是不滿意自己所讀科系，可能是高中時對目標科系有過多想像，或是學測考完就想上大學，直接從錄取科系中擇一報到，卻在上大學後覺得後悔。

教育部統計也顯示，近五年重考人數倍數成長，107學年畢業後未升學也未就業的高中生人數有1.3萬人，創四年新高，當中又有四成二，約6000名學生表示正補習或準備升學，人數約五年前的兩倍。

指考 升學

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