境外生住防疫旅館要花錢 教部：暑假才開放用宿舍

教育部已宣布香港、澳門、越南等十一個疫情低風險國家或地區境外應屆畢業生可返台。不過為確保安全性，返台境外生一律要自費住防疫旅館14天。按行情，防疫旅館住一天約花一到兩千元。大學主管表示「檢疫宿舍都準備好，為何一定要外宿？」指此舉將增加境外生經濟負擔。境外生權益小組也呼籲政府補助，保障境外生受教權。

教育部提出境外生返台三原則，其中一項是檢疫場所要以校外防疫旅館為優先。按教育部發給各大學的通報，境外生要優先入住防疫旅館，不得逕自在其他處所居家檢疫。各學校要事先洽妥防疫旅館，再決定安排入境的人數。教育部今天表示，能否安排境外生入住其他地方，將視各校管理措施、學生檢疫情形等狀況，暑假再納入衛政單檢核通過的檢疫場所。

台灣大學學務長沈瓊桃說，為安排境外生返台，台大已經準備好容納一千八百人的居家檢疫旅館，預計分三梯次讓學生來台檢疫。元智大學校長吳志揚說，校方現也在了解要入境的境外生人數，並在張羅防疫旅館，包括了解住宿價錢、地點等。

境外生權益小組表示，隔離十四天的花費非大部分境外生可接受，他們擔心經濟狀況不佳的境外生，可能因防疫旅館隔離費用過高而不願回台。教育部應協調學校安排學生優先入住低價防疫旅館，並全額補助學生檢疫期間住宿防疫旅館開銷，方能完整保障境外學生受教權。