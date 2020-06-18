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亞洲餐旅學校提擴校計畫 地點鄰近台南安平區公所

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
亞洲餐旅學校提出擴校計畫。圖／翻攝自亞洲餐旅學校臉書專頁
亞洲餐旅學校提出擴校計畫。圖／翻攝自亞洲餐旅學校臉書專頁

位在台南市南區的亞洲高級餐旅職業學校因校區面積僅有0.91公頃，使用飽和，且面積不符「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」規定，因此提出擴校計畫，台南市政府並配合將安平區金華段82地號部分學校用地變更為文教區，公開展覽30天，未來將由該校向財政部國有財產署租用。台南市長黃偉哲表示，將能解決高校用地需求，打造優質化環境。

台南市都發局長莊德樑表示，亞洲餐旅學校位於南區大成路一段及新都路交叉路口，鄰近水交社重畫區，因現有校地空間不足，經教育部校務評鑑及高職優質化訪視後建議改善，該校向教育部提出擴校計畫申請，並獲同意。

所提擴校地點位在安平區國平路與平通路交會處的西南角「文小46」學校用地範圍內，變更面積約1.04公頃，近台南市安平區公所、衛生所等，基地南側約以現況籃球場及台南市立滑輪溜冰場為界。

都發局指出，「文小46」學校用地現為台南市政府教育局管理的國有土地，考量少子化趨勢影響及附近已設置安平、慈濟及億載國小等3所小學，經市府教育局評估「文小46」學校用地暫無設置國小需求，目前由市府配合部分國小學校用地變更為文教區的都市計畫程序，以利後續擴校推動。

台南市安平區「國小（文小）46」部分國小學校用地變更為文教區公告公開展覽。圖／台南市都發局提供
台南市安平區「國小（文小）46」部分國小學校用地變更為文教區公告公開展覽。圖／台南市都發局提供

教育部

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