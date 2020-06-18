影／小學生寫信向縣長陳情 如願在畢業前復辦球賽

宜蘭縣樂樂棒球賽原訂今年4月9日舉行，但因疫情延了2個多月，眼看就要畢業了，南屏國小的學生著急，更擔心停辦，錯過人生的這場比賽，將會很傷心，因此，寫信向縣長林姿妙陳情，「希望能在畢業前再打一場球」。林姿妙與相關單位討論後，認為疫情逐漸趨緩，決定復辦，讓棒球賽如願在今天開打。學生開心寫卡片與送上簽名球棒道謝，林姿妙貼心，開賽前的致詞特別縮短時間，不到1分鐘結束，留更多時間讓學生打球。

宜蘭縣樂樂棒球比賽受小學生期待，但因疫情一度延期，林姿妙5月接獲好幾封來自學校的小學生來信，包括南屏國小六年級的小學生陳情，請求縣長幫忙，完成他們在國小畢業前的小小心願，希望可以恢復舉辦樂樂棒球比賽，讓他們順利參加。

林姿妙看到親筆信後，邀集教育處及各相關單位討論，是否能因疫情日漸趨緩而恢復舉辦樂樂棒球比賽？最後考量樂樂棒球運動對學童的身心有益，並經教育處詢問縣內各學校的意見，也獲得許多家長贊成後，決定恢復比賽，委請羅東鎮竹林國小學校團隊，趕在國小畢業典禮前舉辦，一圓小學生們的心願。

這場宜蘭縣第11屆的普及化運動國民小學樂樂棒球比賽今天在宜蘭運動公園大草坪開打，一連舉辦3天，今天開幕典禮上，林姿妙與宜蘭縣體育會理事長蔡崗志、棒球委員會主委游本力、教育處副處長謝麗蓉等多人為小選手加油打氣，林姿妙鼓勵他們持續不懈的練習，讓成績愈來愈進步。

教育處指出，樂樂棒球比賽使用特定的泡棉製棒球器材，有打不破玻璃及被打到也不會受傷的特點，參賽的有國小四年級至六年級學生，以班級為組隊參賽單位，計有20校、29隊參賽，採用打擊座打擊，預賽採循環賽，決賽採單淘汰制。