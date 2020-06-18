快訊

看得到吃得到！澎湖普發500元現金紓困 10萬縣民受惠

陪太太健檢…自己卻檢出罕見惡性胸腺癌 名醫林肇堂也慌了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空著宿舍住防疫旅館？ 大學：徒增境外生負擔

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
境外生權益小組日前到教育部門口陳情，盼分批開放。本報資料照片
境外生權益小組日前到教育部門口陳情，盼分批開放。本報資料照片

教育部昨天宣布，香港、澳門、越南等11個疫情低風險國家或地區境外應屆畢業生可返台。不過為確保安全性，返台境外生一律要自費住防疫旅館14天。按行情，防疫旅館住一天約花一到兩千元。大學主管表示「檢疫宿舍都準備好，為何一定要外宿？」指此舉將增加境外生經濟負擔。

教育部表示，各校如有校外獨棟或租賃宿舍要提供檢疫，要先請地方衛生單位檢視是否符合防疫規格，並經教育部實地確認後，才能納為校外居家檢疫場所。

教育部昨提出境外生返台三原則，其中一項是檢疫場所要以校外防疫旅館為優先。按教育部發給各大學的通報，境外生要優先入住防疫旅館，不得逕自在其他處所居家檢疫。各學校要事先洽妥防疫旅館，再決定安排入境的人數。

銘傳大學國際長劉廣華說，今年年初開學時，許多學校就面臨返台境外生要居家隔離的問題。當時的隔離就是在學校宿舍實施，校內相關負責人也都有相關經驗。

劉廣華說，境外生暑假期間回來，放假期間學校宿舍可以騰空，滿足一人一間一衛浴的檢疫隔離要求。如今卻以檢疫旅館為優先，讓大學主管想問，放著現成的空置宿舍不用，政府的考量是什麼？

各校除要自行找防疫旅館，另一國立大學主管表示，教育部對一切細節都要控制，現在還要等教育部陸續提供標準化表格、作業細節才能後續作業，教育部也要各校提供防疫影片。境外生返台的實名制名單，還要提報給各部會審查。

境外生權益小組表示，隔離14天的花費非大部分境外生可接受，他們擔心經濟狀況不佳的境外生，可能因防疫旅館隔離費用過高而不願回台。教育部應協調學校安排學生優先入住低價防疫旅館，並全額補助學生檢疫期間住宿防疫旅館開銷，方能完整保障境外學生受教權。

教育部 防疫旅館 宿舍 境外生

延伸閱讀

復賽防疫措施不可少 聯盟籲避免舔手擤鼻摸牙套

低風險國商務入境 檢疫將有條件鬆綁

世新停招社發所二度遭駁回 教部：保障新生受教權

大學校長看境外生解禁 希望一波波盡快開放

相關新聞

空著宿舍住防疫旅館？ 大學：徒增境外生負擔

教育部昨天宣布，香港、澳門、越南等11個疫情低風險國家或地區境外應屆畢業生可返台。不過為確保安全性，返台境外生一律要自費...

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

影／小學生寫信向縣長陳情 如願在畢業前復辦球賽

宜蘭縣樂樂棒球賽原訂今年4月9日舉行，但因疫情延了2個多月，眼看就要畢業了，南屏國小的學生著急，更擔心停辦，錯過人生的這...

陸生入境評估按國不按省 教長：境內移動變數多

中央流行疫情指揮中心今公布第一批可入境境外生名單，包括越南、香港、澳門等11個國家或地區的應屆畢業生共2238人，但陸生...

中小學推雙語教育 擬修法鬆綁

為提高台灣國際競爭力，總統蔡英文擬二○三○年將台灣發展為雙語國家，教育部長潘文忠昨天指出，為了替學生營造更好的英語學習環...

政大教師課堂打詠春拳傷及學生 今天遭校方解聘

政治大學一名教師日前在課堂上打詠春拳，歷經兩個半月，今天在政大舉行的校教評會上遭解聘，校方對此表示「尊重校評會決議」。該...

首批開放11地境外生 港澳越南人數近9成

中央流行疫情指揮中心今天宣布，優先開放11個國家、地區學生返台，根據教育部統計，第一波開放的2238名應屆畢業生中，香港...

北市想用教師聯甄一除陳年積弊 建北名校肯埋單？

台北市立萬芳高中地理教師甄選風波，180人的甄試竟從缺。本報追蹤報導揭開教甄改分數、疑似想用特定人選等重重黑幕。但教育界人士都明白，萬芳高中的教甄弊端只是冰山一角，如果這次沒有校內老師擔任吹哨者，這陳年的「黑箱」積弊，不知要何時才會被揭發。

LTTC與PaGamO推遊戲學習平台 邊玩邊練英檢考題

遊戲化的學習符合當前中小學生的數位使用習慣，舉辦全民英檢的財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今宣布與結合遊戲的線上學習...

教部擬修法 校園霸凌首納入網路

教育部研擬修法，將現行霸凌定義新增納入「電子通訊」、「網際網路」等方式。有輔導教師認為，隨著數位時代來臨，網路世界已成為...

北市教甄爭議 109學年起改聯甄

台北市立萬芳高中地理教師甄選爆發不公爭議，經本報獨家披露，教育局懲處出爐，萬芳高中校長劉葳蕤被記申誡兩次。教育局也發現，...

教部：小年夜放假仍要補課 下學期開學延到2月18日

教育部國教署今(16)日召開「研議小年夜調整放假之因應機制暨109學年度開學日相關事宜會議」，決議小年夜放假仍要補課。

熱門新聞

政大教師課堂打詠春拳傷及學生 今天遭校方解聘

中小學推雙語教育 擬修法鬆綁

高雄4校雙語教育大躍進 用公立學費念國際專班

大考不開放計算機 數學教師憂走回頭路

成大在職棒場地辦畢業典禮 畢業生直呼太特別

世新停招社發所二度遭駁回 教部：保障新生受教權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。