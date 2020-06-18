空著宿舍住防疫旅館？ 大學：徒增境外生負擔

教育部昨天宣布，香港、澳門、越南等11個疫情低風險國家或地區境外應屆畢業生可返台。不過為確保安全性，返台境外生一律要自費住防疫旅館14天。按行情，防疫旅館住一天約花一到兩千元。大學主管表示「檢疫宿舍都準備好，為何一定要外宿？」指此舉將增加境外生經濟負擔。

教育部表示，各校如有校外獨棟或租賃宿舍要提供檢疫，要先請地方衛生單位檢視是否符合防疫規格，並經教育部實地確認後，才能納為校外居家檢疫場所。

教育部昨提出境外生返台三原則，其中一項是檢疫場所要以校外防疫旅館為優先。按教育部發給各大學的通報，境外生要優先入住防疫旅館，不得逕自在其他處所居家檢疫。各學校要事先洽妥防疫旅館，再決定安排入境的人數。

銘傳大學國際長劉廣華說，今年年初開學時，許多學校就面臨返台境外生要居家隔離的問題。當時的隔離就是在學校宿舍實施，校內相關負責人也都有相關經驗。

劉廣華說，境外生暑假期間回來，放假期間學校宿舍可以騰空，滿足一人一間一衛浴的檢疫隔離要求。如今卻以檢疫旅館為優先，讓大學主管想問，放著現成的空置宿舍不用，政府的考量是什麼？

各校除要自行找防疫旅館，另一國立大學主管表示，教育部對一切細節都要控制，現在還要等教育部陸續提供標準化表格、作業細節才能後續作業，教育部也要各校提供防疫影片。境外生返台的實名制名單，還要提報給各部會審查。

境外生權益小組表示，隔離14天的花費非大部分境外生可接受，他們擔心經濟狀況不佳的境外生，可能因防疫旅館隔離費用過高而不願回台。教育部應協調學校安排學生優先入住低價防疫旅館，並全額補助學生檢疫期間住宿防疫旅館開銷，方能完整保障境外學生受教權。