世新停招社發所二度遭駁回 教部：保障新生受教權

世新大學想停招該校社會發展所，昨天第二度遭教育部駁回。世新大學昨證實此事，並表示對教育部忽視大學自治深表遺憾，考慮再提訴願，甚至訴請國賠。教育部高教司表示，駁回的原因是該系碩士班109學年已經完成新生報到手續，基於信賴保護原則和保障已錄取學生的就學權益，教育部不同意行政處分。

世新大學停招社發所首度被駁回，就已申請訴願。教育部說，國家對於大學自治的監督，要符合法律保留原則。根據行政院訴願委員會，現行法規並未明定「學校應於校務會議前的規畫階段即與師生溝通」要件，這是教育部駁回世新大學申請停招的依據。

行政院訴願委員會指，該校所訂增調院系所辦法第五條，已賦予學校於必要時可由上而下主動調整系所的權限，該辦法有文義未盡周延之處，僅屬得促其完善增調院系所辦法的修訂，而不是得逕予作成背離一般常理和不合於論理體系的解釋依據。所以停招處分沒有違背行政院訴願決定的意旨。

世新大學解釋，109學年社發所招生是被迫的，因為當時仍處訴願程序結束前，校方因受原違法處分制約被迫招生。行政處分效力具不溯既往原則，學生入學受敎權益本來就不受影響。敎育部如有疑慮，大可以附條件或附款方式作成適法的停招處分。

世新大學表示，校方胡亂引用本案中不成問題的信賴保護原則，再次作成違法不當的行政處分，校方基於捍衛學術自由及大學自治，將考慮再度提起訴願循求救濟，並不排除訴請國家賠償。