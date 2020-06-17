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政大教師課堂打詠春拳傷及學生 今天遭校方解聘

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政大教師課堂打詠春拳傷及學生 今天遭校方解聘

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
政治大學。本報資料照片
政治大學。本報資料照片

政治大學一名教師日前在課堂上打詠春拳，歷經兩個半月，今天在政大舉行的校教評會上遭解聘，校方對此表示「尊重校評會決議」。該名教師13日也在個人臉書上表示，他以主動辭職，展現自身的反省與承擔。他也說近來因個人在課堂的事件，未能妥為因應，表達與行為皆有欠妥，造成學校、當事學生及家長、家人及親友困擾，他深感懊悔。

該名授課老師3月27日在課堂上要求和學生對打詠春拳，歷經兩輪對打，一度讓學生撞到牆壁跌坐椅子上。政大校方4月1日對外表示，已由法學院成立調查小組，並停止該師本學期課程。該師原本的保險法課程轉入他班，其他課程則由別的老師接手。校方另提供校內諮商輔導資源給該班學生。

該案發生後，課堂上師生扭打的影片被放到網路上，據學生轉述，一名修習保險法課程的學生，在課堂上和授課老師說詠春拳只能近距離打、打農夫，授課老師要求他上台對打。

有學生在網路論壇Dcard上表示，他能理解該師重視的詠春拳被人看輕，會想辯駁，但絕對不是用這種方式，對一個沒練過且身材相差懸殊的人動武。過程中學生都道歉了，也是表明不想繼續，結果老師還說come on再來啊。

該名網友在Dcard上匿名表示，對打第一輪，老師要男同學先出拳，但在他出拳後立刻壓制。男學生捶老師背部，然後男學生被摔倒椅子上。

到了第二輪，師生兩人扭打一起，老師狂打男學生的頭，還踹他的腹部，接著有其他幾名男學生上台阻止，把雙方架開。男學生過程中向老師道歉，而該名老師向班上同學說自己衣服破了，但不會向學生求償。

有學生在網路上表示，現實生活哪來什麼武林，這種仗著課堂師生上下關係的玩法真的很垃圾，也說這種老師根本不適任，也敗壞武術人名聲。也有校友表示，教師若真涉及傷人，學生應直接報警，不必等學校慢慢審查。

政大 Dcard 體罰

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