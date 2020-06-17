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LTTC與PaGamO推遊戲學習平台 邊玩邊練英檢考題

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
PaGamO創辦人葉丙成。記者潘乃欣／攝影
PaGamO創辦人葉丙成。記者潘乃欣／攝影

遊戲化的學習符合當前中小學生的數位使用習慣，舉辦全民英檢的財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今宣布與結合遊戲的線上學習平台PaGamO合作打造「英語素養聯盟」，6月30日正式推出。108課綱英語領綱召集人張武昌表示，遊戲的優勢是把孩子帶進英語之門，學生不再怕英文就已成功一半。

全民英檢分初、中、中高三級，LTTC執行長沈冬表示，使用者上網進到「英語素養聯盟」遊戲學習頁面後，可透過自我能力評量工具免費測試程度，進而選擇最適合自己的等級。

因應108課綱，全民英檢命題也邁向素養化。沈冬說，此平台針對各級英檢，每周提供兩篇文本與英語素養題型測驗題組，文本內容結合跨學科領域的知識主題，以及國內外時事與關懷議題。多元的主題文章讓學生閱讀不偏食，且文章搭配圖表、廣告、書信等生活常見用法，培養使用者理解、運用、分析、整合、賞析等五大閱讀認知能力，讓英語應用於生活。

沈冬指出，使用者在平台上答完題組題，系統會製作即時的影音，分析使用者錯誤的地方，幫助他們及時調整。平台也開放家長和老師掌握學習者的學習狀況，藉由雷達圖、統計分析等工具，幫學生了解自己的強弱項。

PaGamO創辦人葉丙成說，遊戲化的學習有助提升學習成效，以PaGamO和另一品牌合作的閱讀素養學習產品為例，遊戲化的學習讓偏鄉弱勢學童答題正確率提高7％，近九成使用者認為自己閱讀理解能力有進步。

張武昌擔任「英語素養聯盟」審查人，他表示，遊戲化的學習符合Z世代的習慣，學童為了要得到遊戲提供的禮物或積點，更願意回答英語單字、閱讀題來闖關，過程中達到學習英語的目的。遊戲的優勢是把孩子帶進門，讓他們別害怕英語，然後慢慢讓英語成為學習的主體。

教育部打造的「Cool English酷英網英語線上學習平台」也結合遊戲，國教署表示，平台設有「英語練功坊」遊戲區，內含許多英語相關遊戲，可提升反應力、認識新單字。還有「打歌學英文」，挑選最新的二百首流行音樂，隨機挖空歌詞，要求使用者將聽到的歌詞輸入空格，增強聽力訓練。

LTTC執行長沈冬。記者潘乃欣／攝影
LTTC執行長沈冬。記者潘乃欣／攝影

素養 108課綱

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