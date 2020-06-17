教部擬修法 校園霸凌首納入網路

教育部研擬修法，將現行霸凌定義新增納入「電子通訊」、「網際網路」等方式。有輔導教師認為，隨著數位時代來臨，網路世界已成為校園日常的延伸，學生間在網路上的言行舉止也會影響現實生活，法律也應與時俱進。

根據「校園霸凌防制準則」草案條文，霸凌定義除了言語、文字、圖畫、肢體動作外，新增納入電子通訊、網際網路等方式。若有個人或集體，對他人進行排擠、欺負、騷擾等行為，使他人處於具敵意或不友善環境，而產生身心、財產損害，或影響正常學習，就算是霸凌。

此外，教育部也修正校園霸凌的類型，增訂校長、副校長、教職員對學生的霸凌行為，不論對象是否為同校學生，或發生地在校園內外，都屬校園霸凌。地方政府應寬列推動防治及校園霸凌處理程序預算，必要時，得由教育部酌予補助。

台南市竹橋國中輔導教師許珮甄表示，納入「網路霸凌」有必要性。現在的孩子人手一支智慧手機，班級、社團都會有自己的ＬＩＮＥ社團或群組，學生放學後的線上互動也是校園生活的延伸。若學生間在教室內發生口角衝突，戰場可能轉移到網路，必須有相關管制措施。

至於校園霸凌增訂「師對生」樣態，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，教師在教室管理過程，需對學生進行管教，但「管教與霸凌的界線在哪？」很難具體釐清，且樣態會非常複雜，恐怕會引發不少爭議，不應貿然列入。

許珮甄說，管教是否不當、涉及霸凌，若沒證據或證人證詞，確實難以判定。但她也說，應避免師生關係變成「對立、不信任」狀況；師長應謹言慎行，避免使用爭議的不當言詞。