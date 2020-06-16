教部：小年夜放假仍要補課 下學期開學延到2月18日

少子化下導致不少私校退場，引爆大量失業潮，以目前全台大學停辦和停招的校系來看，估計約有1500至2000名教授被迫離開教職。這些教授已經邁入中年、大學教職缺又少，有人已經失業六年；有人則是重返大學任教之路十分坎坷，投了十所教職應徵全石沉大海，只能兼課餬口，月薪從10萬變8000元。

2020-06-16 03:35