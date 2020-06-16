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教部：小年夜放假仍要補課 下學期開學延到2月18日

聯合報 / 記者陳智華章凱閎╱即時報導
教育部國教署今(16)日召開「研議小年夜調整放假之因應機制暨109學年度開學日相關事宜會議」，決議小年夜放假仍要補課。圖／聯合報系資料照片
教育部國教署今(16)日召開「研議小年夜調整放假之因應機制暨109學年度開學日相關事宜會議」，決議小年夜放假仍要補課。圖／聯合報系資料照片

教育部國教署今(16)日召開「研議小年夜調整放假之因應機制暨109學年度開學日相關事宜會議」，決議小年夜放假仍要補課。

教育部指出，基於行政院人事行政總處針對小年夜已有常態性調整放假機制，因此，未來年度之小年夜如正好在寒假期間，且為上班日需調整放假者，建議行政院人事行政總處於學期期間內擇日補班，教育部將配合調整開學日，並於補班日補課，以達親子作息一致。

至於109學年度第2學期高級中等以下學校開學日為110年2月17日(星期三)，為達親子作息同步，正式上課日調整為2月18日(星期四)，原來2月17日之課務調整至2月20日實施。

行政院人事行政總處去年修正發布「政府機關調整上班日期處理要點」，將農曆除夕前一日「小年夜」，從上班日調整為放假日，但要另行補班。以110年為例，農曆春節連假為2月10日起至16日，總計放假七日，不過2月20日（六）為補班日。

全國教師工會總聯合會前天呼籲，小年夜應改為「直接放假」，不要彈性補班，才符合教育部所言的「親子作息一致」。教育部考量親子作息，今天開會研擬常態性因應措施。

教育部 親子 開學日

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