聽新聞
test
0:00 / 0:00
教部：小年夜放假仍要補課 下學期開學延到2月18日
教育部國教署今(16)日召開「研議小年夜調整放假之因應機制暨109學年度開學日相關事宜會議」，決議小年夜放假仍要補課。
教育部指出，基於行政院人事行政總處針對小年夜已有常態性調整放假機制，因此，未來年度之小年夜如正好在寒假期間，且為上班日需調整放假者，建議行政院人事行政總處於學期期間內擇日補班，教育部將配合調整開學日，並於補班日補課，以達親子作息一致。
至於109學年度第2學期高級中等以下學校開學日為110年2月17日(星期三)，為達親子作息同步，正式上課日調整為2月18日(星期四)，原來2月17日之課務調整至2月20日實施。
行政院人事行政總處去年修正發布「政府機關調整上班日期處理要點」，將農曆除夕前一日「小年夜」，從上班日調整為放假日，但要另行補班。以110年為例，農曆春節連假為2月10日起至16日，總計放假七日，不過2月20日（六）為補班日。
全國教師工會總聯合會前天呼籲，小年夜應改為「直接放假」，不要彈性補班，才符合教育部所言的「親子作息一致」。教育部考量親子作息，今天開會研擬常態性因應措施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言