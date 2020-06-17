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背水一戰！北京提升疫情應急響應級別至二級

著眼高中 放眼未來

文 / 陳立教育機構 提供

本週公佈了109年國中教育會考個人序位區間排序，大家也即將選擇未來就讀的學校。

陳立教育表示，許多家長擔心新課綱的素養導向學習，將改革考試的方向，不好準備！其實背後最大目的是訓練學生跨領域學習，把生活常見的元素融入題型，增強孩子思路與理解能力，未來能夠運用在生活層面。 圖／陳立教育機構 提供
陳立教育表示，許多家長擔心新課綱的素養導向學習，將改革考試的方向，不好準備！其實背後最大目的是訓練學生跨領域學習，把生活常見的元素融入題型，增強孩子思路與理解能力，未來能夠運用在生活層面。 圖／陳立教育機構 提供

近幾年，我們深切感受到環境中各種主客觀因素讓學習壓力變得多元，也擔心108新課綱上路讓學習更無所適從。課綱施行一年，證實了我們的憂慮。這不單純因為考招制度的改變，而是綜合各種指標數據得出的結論。也不是某校、某補習班，而是全國性的共同問題。

當然，成績不代表一切，但卻極為現實。就現行入學制度來說，最直接牽涉的是個人申請入學的排序，然而也不能忽略繁星計畫甚至部分校系在考試入學時也有可能參考學測成績。換句話說，大學入學的幾種管道中，學測仍可以說是想要適才適性進入自己理想中的學系勢不可忽略的一個考試。單就這個最狹隘的考量，我們就會建議所有同學儘早開始準備高中課程。

面對教改帶來的教育變革，對學生而言，學習已不只是解題，而是培養解決問題的能力，陳立教育根據課綱精神設計學習講義，採分流編班，按照學生去設計班別內容，降低學習負擔。 圖／陳立教育機構 提供
面對教改帶來的教育變革，對學生而言，學習已不只是解題，而是培養解決問題的能力，陳立教育根據課綱精神設計學習講義，採分流編班，按照學生去設計班別內容，降低學習負擔。 圖／陳立教育機構 提供

若我們用更寬、更遠的眼光看看呢？畢竟教育是長遠的事，而非僅僅為了升學而存在。

讓我們回到「考試」的基本出發點吧！

考試，是學習成果的檢驗。現行考招制度的方式雖然讓我們擺脫對分數的錙銖計較，但還是得讓學生了解在整個群體中，自己的學習成果究竟落在甚麼位置？如此才能在喜愛擅長的科目上保持精進，落後的部分則設法補強追趕。

我們所提供的，就是用各位老師多年精煉出的方法幫助同學們更有效率地精進與補強。這些方法早就脫離了大家印象中補習班擅長的填鴨、猜題、甚至取巧式的答題。陳立老師說得有趣：「以前出題是水餃給你，請你煮水餃，現在的考題是給你肉跟皮，你要先包水餃、再煮。」面對越來越靈活的出題，惟有讓同學們「真正懂」才可能真正在試場中取得應有的成績。

陳立教育創辦人陳立老師認為：「數學不是算出來的，數學是想出來的。核心素養不該被當成學問看待，簡單來說只是一個人所應具備的知識、能力和態度，綜觀這些要素，從學生時代到畢業進入社會工作，它是連貫性的累積歷程。」 圖／陳立教育機構 提供
陳立教育創辦人陳立老師認為：「數學不是算出來的，數學是想出來的。核心素養不該被當成學問看待，簡單來說只是一個人所應具備的知識、能力和態度，綜觀這些要素，從學生時代到畢業進入社會工作，它是連貫性的累積歷程。」 圖／陳立教育機構 提供

所以我們從頭開始帶領同學由選料、和麵、包水餃。在過程中讓同學體會到水餃的樂趣，進而愛上水餃、甚至能發明新的水餃。我們不只功利地幫大家提高學習成效，更重要的是帶領大家領略知識的美和樂趣，唯有愛上知識才是牢不可破的學習動機。我們在潛移默化中培養學生自動學習的習慣，而自動學習是影響一輩子的事。

面對越來越詭譎而快速變化的世界，誰也不知道未來會是甚麼樣子，甚至有人預言20年後65%的職業現在還沒出現。所以，甚麼才是未來競爭力的核心呢？或許，精熟現在這些公認為基本知識的課程，並在這樣的基礎下不斷自動學習與成長，才是保有面對未來競爭力的唯一途徑。而這正是陳立教育體系中所有老師們多年以來最念茲在茲的事情。

109會考落點分析說明會報名。 圖／陳立教育機構 提供
109會考落點分析說明會報名。 圖／陳立教育機構 提供

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