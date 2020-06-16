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屏東高工校地徵用爭議 教育部要求學校與陳家協調

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
屏東縣議員蔣月惠與屏東高工校地徵收案的地主陳鵬弘四處陳情，今天在教育部前靜坐要求撤銷徵收案。教育部表示，已請屏東高工在合法範圍內與陳情人溝通並協調後續處理。圖／教育部提供
屏東縣議員蔣月惠與屏東高工校地徵收案的地主陳鵬弘四處陳情，今天在教育部前靜坐要求撤銷徵收案。教育部表示，已請屏東高工在合法範圍內與陳情人溝通並協調後續處理。圖／教育部提供

屏東縣議員蔣月惠與屏東高工校地徵收案的地主陳鵬弘四處陳情，今天在教育部前靜坐要求撤銷徵收案。教育部表示，已請屏東高工在合法範圍內與陳情人溝通並協調後續處理。

教育部表示，陳家捐給屏東高工的土地，其實是他們之前向台糖承租，至於現行的祖厝，屏東縣政府已在78年就完成徵收，因此屏東高工才在旁邊興建體育館，並希望陳家能遷離，以讓學校可以正常運作。

教育部表示，屏東高工土地訴訟爭議案，司法訴訟進行了20多年，高等法院在去年7月31日判決確定，陳家需將房屋騰空謙讓返還屏東高工。不過陳家目前仍透過各種方式，尋求救濟。

此案訴訟從84年進行至今，並經法院判決確定，教育部表示會尊重司法機關審理結果，也將提供學校必要協助，期盼圓滿解決爭議。

教育部說，屏東高工校地案，基於陳家的救濟程序仍在進行中，為尊重陳家權益，屏東高工已向法院聲請暫緩在7月1日法院履勘事宜，教育部也會請學校和陳家溝通並協調後續處理。

屏東縣政府 教育部 司法

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