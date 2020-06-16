左中光電風雨球場日發電1670度 地上球場地下停車場
高雄市左營高中「太陽光電球場」正式啓用，球場內部共設置5面籃球場，有多達1602片太陽能板，日發電度可達1670度，年發電量更可高達60萬1056度，提供師生完備、安全、舒適的教學場域。
左營高中校長張簡玲娟表示，校內長期缺少活動中心或體育館等室內空間，如需進行大型室內集會活動或遇雨天，就無法確實進行，造成活動安排的困擾。而且操場周圍環境較為空曠，夏季時若天氣過於炎熱，師生的室外教學活動也受限。學校設有夜間部，還有球類校隊，因操場無夜間照明設備，對夜間上課或須進行夜間練習的師生也是一大問題。
近年來因少子化，左中經費捉襟見肘，對於興建風雨球場或室內體育館的龐大經費，學校無法負擔。張簡玲娟出在任校長第二年時提出「太陽能光電球場」的構想，因為綠能產業崛起，加上環保意識抬頭，政府也推動綠能發電，光電球場可以提供學生一個更安全、便利的活動場所，提升教學品質。
張簡玲娟說，因為球場下為地下停車場，施工是一大挑戰，在修改多次設計圖、無數次的實地勘查及調整施工工法，今年4月底完成；太陽光電球場共設置了五面籃球場，多達1602片太陽能板，容量達496.62Kwp，日發電度可達1670度，年發電量更可高達60萬1056度。
立委劉世芳表示，左中配合中央政府綠能政策及與廠商雙方在互信互惠的原則下，增建太陽能光電球場，可使整體教育資源提升，達到互惠的效果。許智傑表示，政府推動太陽光電結合學校風雨球場建置模式，開放學校根據校地狀況與實際需求，自行與廠商洽談簽約，不僅有彈性且大幅提高推動效率。與廠商合作，不僅可免費獲得場地，也無須負擔維修費用，還可得到發電後的回饋金，挹注學校經費。
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