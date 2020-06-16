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蘆洲國小足球隊超強！ 10年拿9座全國冠軍
2020全國少年盃足球錦標賽日前落幕，新北市蘆洲國小成績斐然，拿下四年級組及六年級組冠軍，除歸功於每位小將們的辛勤練習，背後更有師長們的全力協助，其中前國家隊選手、現任總教練盧玉娟可說最重要的推手，10年內帶領蘆洲國小拿下9座全國冠軍，她表示，「雖然帶隊很辛苦，但和大家擁抱、慶祝勝利的感動，就是持續下去的動力。」
蘆洲國小足球隊成軍於民國87年，當時因教練流動率高，較難有完整、長期的訓練體系，直到民國99年，盧玉娟成為正式總教練，她曾代表台灣拿下亞洲盃足球賽第二名，憑藉著征戰國內外賽事的豐富經驗，開啟了蘆洲國小的足球王朝。
盧玉娟指出，目前校內共有100多位小朋友參與足球隊或才藝班，運動風氣相當盛，但一切可說得來不易，家長一開始都會擔心，踢球恐無法兼顧學業，因此她除了逐班挑選選手，也會向家長細心說明，督導學生課業，最終獲得家長們信任，成為球隊最堅強的應援團。
回首帶隊這十年，盧玉娟說，雖然真的很辛苦，訓練過程中，小孩子難免會頑皮，但她本身也有兩位小孩，都是足球選手，深知如何陪伴小朋友在足球路上成長，「每當球隊拿下勝利的時刻，與所有小朋友、家長擁抱在一起，那份感動就是她不斷前進的動力。」
蘆洲國小校長鄒惠娟表示，目前除了盧總教練外，還有其他國手級的助理教練協助帶隊，因為有堅強教練群、用心學習的孩子以及全力協助的家長後援會，蘆洲國小足球隊才能有今天豐碩的成果，這都是大家共同努力耕耘的印記。
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