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全教總籲小年夜列為法定假日

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
全教總呼籲把小年夜列為法定假日，圖為全教總理事長張旭政。圖／聯合報系資料照片
全教總呼籲把小年夜列為法定假日，圖為全教總理事長張旭政。圖／聯合報系資料照片

為方便民眾返鄉過節，行政院人事行政總處從今年起，將農曆春節調整為自小年夜開始放假，不過考量親子作息，教育部今將開會研議一○九學年開學日及明年小年夜調整放假事宜。全國教師工會總聯合會呼籲，小年夜應改為「直接放假」，不要彈性補班；五月一日勞動節也應全國放假，才符合教育部所言的「親子作息一致」。

對此，教育部回應，五一勞動節是根據「紀念日及節日實施辦法」規定，僅「勞基法」規範的勞工才可適用，因此校園內的教師、學生，都無法放勞動節。至於小年夜是否免補班，須行政院通盤考量。

行政院人事行政總處去年修正發布「政府機關調整上班日期處理要點」，將農曆除夕前一日「小年夜」，從上班日調整為放假日，但要另行補班。以一一○年為例，農曆春節連假為二月十日起至十六日，總計放假七日，不過二月廿日（六）為補班日。但教育部考量親子作息，今天將召開會議研擬常態性因應措施。

全教總表示，行政院調整小年夜為放假日，主要是考量農曆除夕及春節為國人最重視的民俗節日，且可帶動消費及促進國內觀光，才將原本應為上班日的小年夜調整為放假日。不過既然認為小年夜是國人重視的民俗節日，應列為法定放假日，呼籲教育部應向行政院反映，將小年夜定為法定放假日。

此外，全教總也提到，小年夜外，勞動節也應全國一致放假，才是真正符合親子作息一致。目前勞動節有上千萬勞工放假，但仍有近百萬人沒放假，這種「假期不一致」已造成民眾生活不便。

行政院 教育部 勞動節 全教總 開學日 春節 連假

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