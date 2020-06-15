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為境外生超前部署 北市提高防疫旅館量能預計加千間

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市觀光傳播局表示，雖中央尚未拍板何時解禁，但北市府已超前佈署接洽多間旅館，預計可以各種價位提供近千間房源，讓境外生可放心返台。   圖／北市觀光傳播局提供
台北市觀光傳播局表示，雖中央尚未拍板何時解禁，但北市府已超前佈署接洽多間旅館，預計可以各種價位提供近千間房源，讓境外生可放心返台。   圖／北市觀光傳播局提供

儘管國內疫情趨緩，不少境外生及109年度秋季入學新生也盼趕緊放寬入台禁令，北市觀光傳播局表示，雖中央尚未拍板何時解禁，但北市府已超前佈署接洽多間旅館，預計將來可以各種價位提供近千間房源，若數量不足也會再增加，讓境外生可放心返台。

觀傳局長劉奕霆表示，由於境外學生數量眾多，市府已主動和數間大型旅館聯繫；現已另有14間旅館已提出防疫旅館申請，並排定於近日辦理其中9家旅館現場會勘，預計審查通過後可新增890間房的居家檢疫量能。

劉奕霆表示，部分平價旅館房費將落在2,000元至3,000元的範圍內，適合境外生來台時入住；亦有部分旅館鎖定商務旅客提供服務。若房間數仍不敷使用，觀傳局仍將持續輔導旅館業者加入防疫旅館行列。

觀傳局表示，根據統計，目前仍有2萬6000名境外生未能返台就學，加上109年預計入學新生預估1萬6000人，總數已達4萬2,000人。不少學校、學生也密切關注中央何時鬆綁禁令，以免大量學生湧入導致住宿量能無法容納，校方措手不及。先前已有旅館、旅行社、學校等向市府接洽，盼能讓大批外籍生返台時能入住防疫旅館。

觀傳局表示，在配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策下，除了原有的24間防疫旅館、1546間房間外，目前也積極開拓房源，為將來的境管政策鬆綁做好萬全準備。

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