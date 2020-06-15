疫情影響壯遊意願！北市青發處第二波收件 最高補2萬
疫情讓學生延後開學，也延後放暑假，台北市青少年發展處（青發處）推出壯遊補助，第一波徵件未徵滿，即日起開放第二波報名，只要設籍北市13至18歲青少年、或就讀北市國高中職的學生，自組壯遊團隊、擬定壯遊計畫，就有機會獲得最高2萬元補助。
國內疫情趨緩，國人開始外出旅遊，也有年輕人會規劃「壯遊」行程。青發處指出，壯遊與旅遊不同，壯遊具有「目的性」，包含旅行時間「長」、行程挑戰性「高」，及人文社會互動「深」，每一步都要經過思考。
青發處表示，2015年起實施壯遊補助計畫，已有約137組團隊、860名青少年實踐壯遊行動，每年補助申請都爆滿，今年第一波徵件已截止，疫情影響行程規劃，目前還有補助名額，因此開放第二次徵件。
青發處提到，去年壯遊團隊「TeenDreamers」，由4名喜歡烘焙的高中生所組成，前往台南進行「TO BAKE TO SAVE」計畫，購買過熟芒果製成芒果貝果，實踐「惜食」概念；「楓城班聯」則由6名惇敘工商學生組成，前往台東為在地流浪動物洗澡、滴藥，更親身參訪當地的「TNvR」計畫，了解偏鄉流浪動物絕育情形，體現尊重生命的內涵。
青發處表示，設籍台北市13至18歲青少年，或就讀台北市國高中職學生，團隊人數不限，由青少年自行規畫4天以上壯遊臺灣行程，每人最高補助5000元，團隊補助上限最高2萬元，即日起開放申請至9月30日（或總補助金額約60萬元用罄），將於收件後3周內通知是否錄取。詳情可上台北市青少年發展處官網（http://www.tcyd.gov.taipei/）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言