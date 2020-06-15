快訊

糗！他穿少將陸軍服搭高鐵被憲兵攔查 檢方曝下場

【老黨重生3】重調九二共識 國民黨要走「不統不獨第三條路」

疫情影響壯遊意願！北市青發處第二波收件　最高補2萬

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
壯遊團隊「TeenDreamers」，由4名喜歡烘焙的高中生所組成，前往台南進行「TO BAKE TO SAVE」計畫，購買過熟芒果製成芒果貝果，實踐「惜食」概念。圖／台北市青發處提供
壯遊團隊「TeenDreamers」，由4名喜歡烘焙的高中生所組成，前往台南進行「TO BAKE TO SAVE」計畫，購買過熟芒果製成芒果貝果，實踐「惜食」概念。圖／台北市青發處提供

疫情讓學生延後開學，也延後放暑假，台北市青少年發展處（青發處）推出壯遊補助，第一波徵件未徵滿，即日起開放第二波報名，只要設籍北市13至18歲青少年、或就讀北市國高中職的學生，自組壯遊團隊、擬定壯遊計畫，就有機會獲得最高2萬元補助。

國內疫情趨緩，國人開始外出旅遊，也有年輕人會規劃「壯遊」行程。青發處指出，壯遊與旅遊不同，壯遊具有「目的性」，包含旅行時間「長」、行程挑戰性「高」，及人文社會互動「深」，每一步都要經過思考。

青發處表示，2015年起實施壯遊補助計畫，已有約137組團隊、860名青少年實踐壯遊行動，每年補助申請都爆滿，今年第一波徵件已截止，疫情影響行程規劃，目前還有補助名額，因此開放第二次徵件。

青發處提到，去年壯遊團隊「TeenDreamers」，由4名喜歡烘焙的高中生所組成，前往台南進行「TO BAKE TO SAVE」計畫，購買過熟芒果製成芒果貝果，實踐「惜食」概念；「楓城班聯」則由6名惇敘工商學生組成，前往台東為在地流浪動物洗澡、滴藥，更親身參訪當地的「TNvR」計畫，了解偏鄉流浪動物絕育情形，體現尊重生命的內涵。

青發處表示，設籍台北市13至18歲青少年，或就讀台北市國高中職學生，團隊人數不限，由青少年自行規畫4天以上壯遊臺灣行程，每人最高補助5000元，團隊補助上限最高2萬元，即日起開放申請至9月30日（或總補助金額約60萬元用罄），將於收件後3周內通知是否錄取。詳情可上台北市青少年發展處官網（http://www.tcyd.gov.taipei/）。

「楓城班聯」則由6名惇敘工商學生組成，前往台東為在地流浪動物洗澡、滴藥，更親身參訪當地的「TNvR」計畫。圖／台北市青發處提供
「楓城班聯」則由6名惇敘工商學生組成，前往台東為在地流浪動物洗澡、滴藥，更親身參訪當地的「TNvR」計畫。圖／台北市青發處提供

北市 疫情 流浪動物

延伸閱讀

市政總質詢落幕 柯文哲：致力產業紓困轉型

北市警員鳴笛值勤闖紅燈 遭保時捷撞斷牙全身傷

歷經11年 屏東果農潘連進馴化翡翠芒果成功

疫情趨緩 北市643座直飲台重新開放

相關新聞

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

疫情影響壯遊意願！北市青發處第二波收件　最高補2萬

疫情讓學生延後開學，也延後放暑假，台北市青少年發展處（青發處）推出壯遊補助，第一波徵件未徵滿，即日起開放第二波報名，只要...

為境外生超前部署 北市提高防疫旅館量能預計加千間

儘管國內疫情趨緩，不少境外生及109年度秋季入學新生也盼趕緊放寬入台禁令，北市觀光傳播局表示，雖中央尚未拍板何時解禁，但...

將才學堂就業班翻轉人生 培養少年一技之長

頂新和德文教基金會攜手屏東縣城市福音全人關懷協會，結合屏東縣政府教育處「未就學未就業青少年關懷扶助計畫」，推動「將才學堂就業班」，提供高關懷青少年們，專業烘焙訓練，學習一技之長，考取證照，未來將協助就業媒合，也是縣府產官合作首例，求學路程飽受挫折學員們發現也能獨立完成麵包製作「學會肯定自己，更有自信」。

非正規教育新制 學分門檻擬鬆綁

為鼓勵終身學習，教育部擬大幅放寬社區大學等非正規教育制度，其中「學程課程」開課門檻從現行最低廿學分，降至六學分以上；「單...

潘文忠：境外生解禁3原則 不排除7月開放

境外生返台遲未解禁，教育部長潘文忠昨天一改過去「再討論」的態度，首度對外說明解禁三原則，強調「暑假分批入境檢疫，並以應屆...

暑假近 境外生解禁只有原則… 大學批無具體方案

教育部長潘文忠首度提出境外生解禁三原則，主張「暑假分批來台」，但有大學校長直言，七月暑假已近在咫尺，教育部還在提「大原則...

雄中學聯會「判決」拔掉當選會長 律師這樣說

高雄中學學生聯合會自治會，3天前針對校內「第33屆會長副會長選舉爭議一案」，作出「判決」當選無效及褫奪擔任自治會職位1年...

潘文忠提境外生解禁3原則...大學打臉：有講等於沒講

境外生返台持未解禁，教育部長潘文忠今天公開提出境外生解禁3原則：暑假分批入境檢疫、應屆畢業生及疫情低風險國家優先；不排除...

非營利幼兒園滿意度再創新高 北市將發萬元績效獎金

台北市教育局調查非營利幼兒園家長滿意度，今年整體家長滿意度達92.25分，為4年來最高分。教育局表示，約有15園考評結果...

桃市國小及學前特教師聯合甄試 錄取率僅9.14%

桃園市政府教育局今天在桃園、陽明高中和福豐及慈文國中舉辦109年度國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選，今年10項教師類別...

潘文忠曝境外生解禁3原則 暑假、應畢生、低風險國優先

境外生返台有了新進展，教育部長潘文忠今天受訪表示，考量境外生入境要分批檢疫，「暑假」是最好時機，官方研擬在此期間安排分批...

熱門新聞

影／高嘉瑜南湖高中畢典獻唱大破音 網友笑：正常發揮

少子化！大學指考報名人數狂砍5000名 連年創新低

潘文忠：境外生解禁3原則 不排除7月開放

年近7旬好學不倦 他第二名考上屏科大博士

大學指考微解封！開冷氣不必開門 這一類考生免戴口罩

參加武陵高中畢業典禮 鄭文燦：多了74位台大學弟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。