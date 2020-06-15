疫情影響壯遊意願！北市青發處第二波收件　最高補2萬

疫情讓學生延後開學，也延後放暑假，台北市青少年發展處（青發處）推出壯遊補助，第一波徵件未徵滿，即日起開放第二波報名，只要設籍北市13至18歲青少年、或就讀北市國高中職的學生，自組壯遊團隊、擬定壯遊計畫，就有機會獲得最高2萬元補助。

國內疫情趨緩，國人開始外出旅遊，也有年輕人會規劃「壯遊」行程。青發處指出，壯遊與旅遊不同，壯遊具有「目的性」，包含旅行時間「長」、行程挑戰性「高」，及人文社會互動「深」，每一步都要經過思考。

青發處表示，2015年起實施壯遊補助計畫，已有約137組團隊、860名青少年實踐壯遊行動，每年補助申請都爆滿，今年第一波徵件已截止，疫情影響行程規劃，目前還有補助名額，因此開放第二次徵件。

青發處提到，去年壯遊團隊「TeenDreamers」，由4名喜歡烘焙的高中生所組成，前往台南進行「TO BAKE TO SAVE」計畫，購買過熟芒果製成芒果貝果，實踐「惜食」概念；「楓城班聯」則由6名惇敘工商學生組成，前往台東為在地流浪動物洗澡、滴藥，更親身參訪當地的「TNvR」計畫，了解偏鄉流浪動物絕育情形，體現尊重生命的內涵。