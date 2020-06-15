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將才學堂就業班翻轉人生 培養少年一技之長

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣城市福音全人關懷協會創辦人、輔導員王大衛（左）陪伴青少年們，學員們參與將才學堂學習烘焙一技之長。記者劉星君／攝影
屏東縣城市福音全人關懷協會創辦人、輔導員王大衛（左）陪伴青少年們，學員們參與將才學堂學習烘焙一技之長。記者劉星君／攝影

頂新和德文教基金會攜手屏東縣城市福音全人關懷協會，結合屏東縣政府教育處「未就學未就業青少年關懷扶助計畫」，推動「將才學堂就業班」，提供高關懷青少年們，專業烘焙訓練，學習一技之長，考取證照，未來將協助就業媒合，也是縣府產官合作首例，求學路程飽受挫折學員們發現也能獨立完成麵包製作「學會肯定自己，更有自信」。

將才學堂首屆就業班學員25名學員，其中12人是縣府教育處「未就學未就業青少年關懷扶助計畫」學員。接受為期4個月、總時數360小時訓練課程，課程有傳售業界經典商品做法、就業趨勢、面試模擬等，結訓後協助就業媒合。第一期課程今年4月開課，預計7月結訓，協助學員們考取相關烘焙證照，有部分學員們已考取丙級烘焙證照。

「未來想要幫助跟我一樣的人，因為我也是被幫助改變的！」小陳（化名）說，以前太愛玩，沉迷手機，缺課太多，後來直接辦休學。3年前參加將才學堂探索班，發現對餐飲有興趣，現在高三念夜校，畢業後，希望能媒合找到就業工作，他也考取相關證照，努力精進技術。

曾經「宅」在家幾乎都不出門阿捷（化名），原本念美容美髮科，在實習過程中，阿捷覺得沒有成就感，「其他人剪髮燙髮，我卻在掃頭髮、洗頭小弟」自我封閉，在輔導員王大衛鼓勵下，既然美髮沒辦法，不如試試烘焙，一試之下，考到證照，找到興趣，信心大增。

就業班帶隊輔導老師觀察，課程要求不能遲到，一早9點準時開課，學員們表現超乎預期，有學員原本學習動機低落，但開始自動自發參與課程，抄寫筆記。也有在求學路上飽受挫折學員們，第一次自己親手完成麵包製作。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，「計畫只是起點」，希望將才學堂能協助更多孩子用別人拿不走的專業技能翻轉未來，也希望更多烘焙企業一同加入，提供更多的工作機會及資源，讓孩子因為夢想發光發熱。

屏東縣城市福音全人關懷協會創辦人、輔導員王大衛（右二）陪伴青少年們，學員們參與將才學堂學習烘焙一技之長。記者劉星君／攝影
屏東縣城市福音全人關懷協會創辦人、輔導員王大衛（右二）陪伴青少年們，學員們參與將才學堂學習烘焙一技之長。記者劉星君／攝影
學員們集訓準備考照，黑板寫上大大「夢想」激勵學員們。圖／頂新和德文教基金會提供
學員們集訓準備考照，黑板寫上大大「夢想」激勵學員們。圖／頂新和德文教基金會提供
今年5月學員們在準備考取烘焙相關證照，考照前禱告。圖／頂新和德文教基金會提供
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