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潘文忠提境外生解禁3原則...大學打臉：有講等於沒講

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
境外生返台持未解禁，教育部長潘文忠今天公開提出境外生解禁3原則：暑假分批入境檢疫、應屆畢業生及疫情低風險國家優先；不排除7月開放境外生入境。但外界不埋單此說法，有校長直言，指揮中心才是定奪入境時機的決策單位，教育部「有講等於沒講」。報系資料照
境外生返台持未解禁，教育部長潘文忠今天公開提出境外生解禁3原則：暑假分批入境檢疫、應屆畢業生及疫情低風險國家優先；不排除7月開放境外生入境。但外界不埋單此說法，有校長直言，指揮中心才是定奪入境時機的決策單位，教育部「有講等於沒講」。報系資料照

境外生返台持未解禁，教育部潘文忠今天公開提出境外生解禁3原則：暑假分批入境檢疫、應屆畢業生及疫情低風險國家優先；不排除7月開放境外生入境。但外界不埋單此說法，有校長直言，指揮中心才是定奪入境時機的決策單位，教育部「有講等於沒講」。

因應新冠肺炎疫情，境外生目前一律暫緩入境，共計有2.6萬名境外生無法來台，其中有8000人是學士、碩博士班應屆畢業生。且109學年度各大學也預計招募約1.6萬名新生，換言之，有至少4萬名境外生正等待來台就學。

教育部近日也以算出各校有2.3萬間防疫宿舍或旅館房間，也將設機場統一報告櫃台、安排交通、物資、三餐及每日關懷等。

潘文忠今天出席公開活動，並接受媒體聯訪。他提出境外生解禁3原則：暑假分批入境檢疫、應屆畢業生及疫情低風險國家優先的原則。但時程由指揮中心做最後判斷，並由行政院審定。教育部會盡量爭取時效，讓學校宿舍或檢疫旅館能更妥適安排。

但對於教育部說法，大學端、境外生都不埋單。實踐大學陳振貴直言，對於「境外生返台的大原則」各界早已呼籲多次，大學端現在亟需官方提出「明確時程表」，包括第一波解禁國家名單、以及開放時間點。境外生來台就學，有繁複的行政程序，「時間已非常緊急」，潘文忠還在講入境大原則，根本「有講等於沒講」。

陳振貴也說，台灣是防疫模範生，為何在境外生來台議題不能持續當個模範生？他也表示，教育部權責有限，境外生來台涉及外交及防疫議題，指揮中心應扛起責任。

在台港生Kuma則表示，由於台灣遲未公布入境時間表，有些境外生「心意已決」放棄返台就學，甚至有大三港生只差一年畢業，也決定留在香港找工作；也有獲得我國大學獎學金的優秀博士生，已放棄在台就學資格，要留在香港就學。

Kuma說，台灣目前未全面鎖國，對於境外的商務履約人士已有入境檢疫的SOP，若境外生「分批、分類來台，風險其實不高」。指揮中心應聆聽外界需求，持續不給承、不訂時間表，境外生不會癡癡地「空虛等待」，台灣也會失去吸引境外生源的大好時機。

教育部 潘文忠 新冠肺炎 疫情

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