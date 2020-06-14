快訊

振興三倍券方案 各家信用卡「最殺優惠」出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市國小及學前特教師聯合甄試 錄取率僅9.14%

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府教育局今天在桃園、陽明高中和福豐及慈文國中舉辦109年度國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選，今年10項教師類別共348個教師缺額，吸引4344人報考。圖／桃園市政府教育局提供
桃園市政府教育局今天在桃園、陽明高中和福豐及慈文國中舉辦109年度國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選，今年10項教師類別共348個教師缺額，吸引4344人報考。圖／桃園市政府教育局提供

桃園市政府教育局今天在桃園、陽明高中和福豐及慈文國中舉辦109年度國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選，今年10項教師類別共348個教師缺額，吸引4344人報考。其中以國小身心障礙班教師、國小普通班體育專長教師最為激烈，預估錄取率為2.27％與4.17%，皆不到5％相當競爭。

教育局表示，今年於4個考場進行國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選初（筆）試，甄選報考總人數為4344人，實際到考3808人，總缺考人數536人，該次教師缺額共348個，預估錄取率約為9.14%。

348個教師缺額包括，國小普通班一般教師錄取200人、國小原住民重點學校普通班一般教師3人、國小普通班專長教師82人（其中英語60人、音樂8人、美術8人、體育6人）、國小普通班資訊及系統管理18人、國小專任輔導教師12人、國小身心障礙班教師15人、學前特殊教育班教師18人。

競爭最激烈的為國小身心障礙班教師，有661人到考搶15個缺額，預估錄取率僅2.27％；國小普通班體育專長教師144人到考，僅有6個缺額，預估錄取率4.17%。另外，錄取率最高的是國小普通班資訊及系統管理教師，45人到考有18個缺額，預估錄取率高達40％。

教育局說，甄選委員會提醒初試錄取人員，6月17日應親自或委託他人依榜單公告時段至桃園區同安國小參加複試資格審查作業，複試安排於7月5日辦理，6月18日下午4時公布複試考場地點，7月2日公布複試試場位置、報到時間及序號分配，屆時請依網站公告事項前往應試，今年教師甄選由同安國小承辦，相關資訊可至同安國小網頁查詢，或撥打專線電話：03-3586711。

桃園市政府教育局今天在桃園、陽明高中和福豐及慈文國中舉辦109年度國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選，今年10項教師類別共348個教師缺額，吸引4344人報考。圖／桃園市政府教育局提供
桃園市政府教育局今天在桃園、陽明高中和福豐及慈文國中舉辦109年度國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選，今年10項教師類別共348個教師缺額，吸引4344人報考。圖／桃園市政府教育局提供

教育局 體育 原住民

延伸閱讀

桃市抓改裝車飆車噪音 民代：科技執法不科技

公車停靠區畫紅線？「違停陷阱」 桃市月底前清查完畢

身心障礙聯盟：電動代步車 難控速卻要罰超速

桃市公車停靠區畫紅線 月底前清查

相關新聞

潘文忠曝境外生解禁3原則 暑假、應畢生、低風險國優先

境外生返台有了新進展，教育部長潘文忠今天受訪表示，考量境外生入境要分批檢疫，「暑假」是最好時機，官方研擬在此期間安排分批...

桃市國小及學前特教師聯合甄試 錄取率僅9.14%

桃園市政府教育局今天在桃園、陽明高中和福豐及慈文國中舉辦109年度國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選，今年10項教師類別...

北聯大4校賽龍舟 地主隊失控轉了180度自嘲「讓很大」

台北聯合大學系統4所大學今在基隆海大舉辦北鼎體育聯賽，端午節快到了，海大積極發展海上運動教學，聯賽首次特安排龍舟板競速比...

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

宏中退休師組「銀髮義工團」 留校服務甘做粗工

南投縣埔里鎮宏仁國中自921地震後重建至今，部分設施和校區欠佳，但礙於經費有限未能及時修繕，退休教師冉光治、劉超雄、吳清...

獨／雄中學聯會選舉搓圓仔湯？ 當選人被拔6月18日要重選

高雄中學學生聯合自治會會長、副會長選舉5月28日投票，但有學生以當選人涉及賄選、損及當選正當性提出異議。學聯會選舉委員會...

唐鳳曾是輟學生 拍影片教畢業生如何看終身學習

政務委員唐鳳應網友邀請拍攝畢業影片，片中她分享自己國中輟學原因，當時網路剛出現，許多頂尖學者在網路分享知識，課本的知識落...

冷眼集／星光部長趴趴走 能融就業冰河？

國內防疫有成，衛福部長陳時中因防疫人氣水漲船高，繼變身成觀光大使，最近又成為各校畢業典禮熱門邀約對象；但健保自費醫材上限...

大學搶邀…陳時中 畢典最紅嘉賓

今年各校畢業典禮趕流行拚「防疫」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，更成為各校競相邀請致詞的對象。台灣師範大學和清華大學...

陸、港生致信蘇貞昌 盼讓應屆畢業生優先返台

境外生何時能返台遙遙無期，這學期有2.6萬名境外生無法入境，陸生和香港僑生組織近日致信行政院長蘇貞昌，盼我國政府讓他們分...

AI管理營養午餐 每天行政作業時間少156分鐘

教育部表示已建置「智慧化校園餐飲服務平台」，以科技化管理取代人工行政工作，試辦前後約可節省處理午餐業務三分之二時間，每天...

【即時短評】畢業演講搶約陳時中 台灣只剩防疫能自豪？

沒梗了？名人致詞是各大學畢業典禮最大亮點，今年新冠肺炎疫情延燒全球，美國仍邀各界知名人士輪番上陣，從不同的生命經驗勉勵畢...

熱門新聞

影／畢業收到2花圈 女尷尬：這年代沒人會送花圈吧？

影／台大生提案校園轉型未過 管中閔：仍鼓勵探究校史

政大師打詠春拳傷及學生 校方：該教授已提辭呈

明星高中難扛? 一中校長只5人遴選角逐

【即時短評】畢業演講搶約陳時中 台灣只剩防疫能自豪？

獨／雄中學聯會選舉搓圓仔湯？ 當選人被拔6月18日要重選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。