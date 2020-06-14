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桃市國小及學前特教師聯合甄試 錄取率僅9.14%
桃園市政府教育局今天在桃園、陽明高中和福豐及慈文國中舉辦109年度國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選，今年10項教師類別共348個教師缺額，吸引4344人報考。其中以國小身心障礙班教師、國小普通班體育專長教師最為激烈，預估錄取率為2.27％與4.17%，皆不到5％相當競爭。
教育局表示，今年於4個考場進行國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選初（筆）試，甄選報考總人數為4344人，實際到考3808人，總缺考人數536人，該次教師缺額共348個，預估錄取率約為9.14%。
348個教師缺額包括，國小普通班一般教師錄取200人、國小原住民重點學校普通班一般教師3人、國小普通班專長教師82人（其中英語60人、音樂8人、美術8人、體育6人）、國小普通班資訊及系統管理18人、國小專任輔導教師12人、國小身心障礙班教師15人、學前特殊教育班教師18人。
競爭最激烈的為國小身心障礙班教師，有661人到考搶15個缺額，預估錄取率僅2.27％；國小普通班體育專長教師144人到考，僅有6個缺額，預估錄取率4.17%。另外，錄取率最高的是國小普通班資訊及系統管理教師，45人到考有18個缺額，預估錄取率高達40％。
教育局說，甄選委員會提醒初試錄取人員，6月17日應親自或委託他人依榜單公告時段至桃園區同安國小參加複試資格審查作業，複試安排於7月5日辦理，6月18日下午4時公布複試考場地點，7月2日公布複試試場位置、報到時間及序號分配，屆時請依網站公告事項前往應試，今年教師甄選由同安國小承辦，相關資訊可至同安國小網頁查詢，或撥打專線電話：03-3586711。
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