桃市國小及學前特教師聯合甄試 錄取率僅9.14%

桃園市政府教育局今天在桃園、陽明高中和福豐及慈文國中舉辦109年度國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選，今年10項教師類別共348個教師缺額，吸引4344人報考。其中以國小身心障礙班教師、國小普通班體育專長教師最為激烈，預估錄取率為2.27％與4.17%，皆不到5％相當競爭。

教育局表示，今年於4個考場進行國民小學及學前特殊教育教師聯合甄選初（筆）試，甄選報考總人數為4344人，實際到考3808人，總缺考人數536人，該次教師缺額共348個，預估錄取率約為9.14%。

348個教師缺額包括，國小普通班一般教師錄取200人、國小原住民重點學校普通班一般教師3人、國小普通班專長教師82人（其中英語60人、音樂8人、美術8人、體育6人）、國小普通班資訊及系統管理18人、國小專任輔導教師12人、國小身心障礙班教師15人、學前特殊教育班教師18人。

競爭最激烈的為國小身心障礙班教師，有661人到考搶15個缺額，預估錄取率僅2.27％；國小普通班體育專長教師144人到考，僅有6個缺額，預估錄取率4.17%。另外，錄取率最高的是國小普通班資訊及系統管理教師，45人到考有18個缺額，預估錄取率高達40％。