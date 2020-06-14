龍華科大線上校園徵才博覽會 釋出5600職缺

為避免新冠肺炎疫情群聚感染，各大專校院今年紛紛取消辦理校園徵才活動，但又適逢畢業季，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署和桃園市政府就業服務處首次聯合各地學校，舉辦線上博覽會。桃園龍華科技大學線上校園徵才博覽會，釋出超過5600個職缺，時間到6月23日。

龍華科大表示，「職來職往－龍華2020線上校園徵才博覽會」，邀請政府公、軍部門、金融管理保險業、教育服務業、電機電子資訊業、機械製造業、觀光餐飲業及物流、展覽業等7種產業、60家優質企業廠商熱情參與，釋出超過5600個職缺，平均每名畢業學子有將近4個就業機會。

龍華科大指出，政府公、軍部門就有勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、桃園市政府就業服務處、國軍人才招募中心、青年事務局等；金融管理保險業有富邦人壽、南山人壽、日盛期貨；教育服務業有長頸鹿文化事業等；觀光餐飲業及物流有爭鮮股份有限公司、國泰飯店、老爺大酒店、麗京棧酒店等知名企業參與招才。

龍華科大校長葛自祥表示，學校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，今年同時榮獲《Cheers》雜誌、《遠見》雜誌評選為企業最愛大學生調查全國私立科大第一名，以及《1111人力銀行》企業最愛大學生調查全國綜合型私立科大第一名，並且在《Cheers》雜誌「大學校長互評」獲「大學辦學績效成長TOP20學校」，表現卓越，希望學生能獲得最完整豐富的求職資訊，及早尋覓適合職缺，順利投入就業市場。