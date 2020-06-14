快訊

漢光演習指揮台造價百萬 蓋5樓在鬆軟河床地令人心驚

獨／雄中學聯會選舉搓圓仔湯? 當選人被拔6/18要重選

宏中退休師組「銀髮義工團」 留校服務甘做粗工

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮宏仁國中「銀髮義工團」近期出錢出力在校園地標鳳凰木旁綠地修整步道。圖／宏仁國中提供
南投縣埔里鎮宏仁國中「銀髮義工團」近期出錢出力在校園地標鳳凰木旁綠地修整步道。圖／宏仁國中提供

南投縣埔里鎮宏仁國中自921地震後重建至今，部分設施和校區欠佳，但礙於經費有限未能及時修繕，退休教師冉光治、劉超雄、吳清源及蔡思南深知學校財源和人力困境，因此組成「銀髮義工團」到校服務，用愛改善安全舒適的舒適環境。

宏仁國中指出，這群退休教師很清楚校園環境及設施從921震後至今已逾20年，不少老舊受損或不符現在需求，但學校經費有限，而無力更新或改善，在冉光治的號召下，劉超雄、吳清源、蔡思南紛加入志工行列，固定一周2天到校服務。

每周一、三上午都能看見平均年齡已逾七旬的「銀髮義工團」在校園揮汗的身影，舉凡割草、修砌花園，甚至連鋪設步道、施設無障礙坡道、泥做洗滌槽等也難不倒他們，但每次著手動工都是「瞭解校園需求才進行」，而非想做什麼就做什麼。

冉光治等人認為，當志工不能強迫他人接受自身善意，就算自掏腰包，也是全力配合學校需求，所以他們會先盤點檢視校園環境及設施，列出對師生安全較危及的修繕項目，與總務主任、校長討論達成共識後再採買材料，後續分工完成修繕。

「銀髮義工團」近期又在校園地標鳳凰木旁綠地修整了2條平坦步道，校長李孟桂說，很難想像看似文弱的退休老師離開教職，「投筆從工」為校園做搬磚、挖土、除草等粗重工作，不僅全能無敵，還出錢出力以專業施工技藝完善校園環境。

宏仁國中則表示，銀髮義工團校的志工老師退而不休，只為給全校師生安全舒適的校園環境，知道學校經費窘迫，許多修繕材料都自掏腰包，未向學校收取分毫，低調且不求回報，讓校方相當感謝，更用行動樹立了教育界的典範。

南投縣埔里鎮宏仁國中「銀髮義工團」近期出錢出力在校園地標鳳凰木旁綠地修整步道。圖／宏仁國中提供
南投縣埔里鎮宏仁國中「銀髮義工團」近期出錢出力在校園地標鳳凰木旁綠地修整步道。圖／宏仁國中提供
南投縣埔里鎮宏仁國中退休師吳清源（左起）、劉超雄、冉光治等組「銀髮義工團」留校服務。圖／宏仁國中提供
南投縣埔里鎮宏仁國中退休師吳清源（左起）、劉超雄、冉光治等組「銀髮義工團」留校服務。圖／宏仁國中提供

義工 埔里

延伸閱讀

【銀髮心情】遊俠／我認老

農林三招 拚本業獲利

農林股東會 董座強調經營三策略

策略經營 ／三陽董事長吳清源搶機車市場 打連環拳

相關新聞

大學搶邀…陳時中 畢典最紅嘉賓

今年各校畢業典禮趕流行拚「防疫」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，更成為各校競相邀請致詞的對象。台灣師範大學和清華大學...

冷眼集／星光部長趴趴走 能融就業冰河？

國內防疫有成，衛福部長陳時中因防疫人氣水漲船高，繼變身成觀光大使，最近又成為各校畢業典禮熱門邀約對象；但健保自費醫材上限...

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

宏中退休師組「銀髮義工團」 留校服務甘做粗工

南投縣埔里鎮宏仁國中自921地震後重建至今，部分設施和校區欠佳，但礙於經費有限未能及時修繕，退休教師冉光治、劉超雄、吳清...

獨／雄中學聯會選舉搓圓仔湯？ 當選人被拔6月18日要重選

高雄中學學生聯合自治會會長、副會長選舉5月28日投票，但有學生以當選人涉及賄選、損及當選正當性提出異議。學聯會選舉委員會...

唐鳳曾是輟學生 拍影片教畢業生如何看終身學習

政務委員唐鳳應網友邀請拍攝畢業影片，片中她分享自己國中輟學原因，當時網路剛出現，許多頂尖學者在網路分享知識，課本的知識落...

陸、港生致信蘇貞昌 盼讓應屆畢業生優先返台

境外生何時能返台遙遙無期，這學期有2.6萬名境外生無法入境，陸生和香港僑生組織近日致信行政院長蘇貞昌，盼我國政府讓他們分...

AI管理營養午餐 每天行政作業時間少156分鐘

教育部表示已建置「智慧化校園餐飲服務平台」，以科技化管理取代人工行政工作，試辦前後約可節省處理午餐業務三分之二時間，每天...

【即時短評】畢業演講搶約陳時中 台灣只剩防疫能自豪？

沒梗了？名人致詞是各大學畢業典禮最大亮點，今年新冠肺炎疫情延燒全球，美國仍邀各界知名人士輪番上陣，從不同的生命經驗勉勵畢...

稻江最後一屆畢業典禮 最後一屆師生悲喜交集五味雜陳

嘉義縣稻江科技暨管理學院上個月無預警宣布，8月停招、停辦，上千名師生一個不留，教育部還未准駁，學校上午舉行創校19年最後...

六都首長教育施政滿意度比一比 高雄市敬陪末座

黃昆輝教授教育基金會今天發表全國22縣市民眾對教育施政的滿意度，六都中高雄市滿意度低於五成是最低，台北市、台中市不到六成...

再平凡不過的畢業紀念冊 他估全台小學近一成從缺

小學畢業紀念冊珍藏童年的校園生活記憶，但對偏鄉學校孩子，卻是奢侈的夢想，只能以1張畢業團體照代替；家住屏東縣滿州鄉的國際...

熱門新聞

影／畢業收到2花圈 女尷尬：這年代沒人會送花圈吧？

稻江最後一屆畢業典禮 最後一屆師生悲喜交集五味雜陳

影／台大生提案校園轉型未過 管中閔：仍鼓勵探究校史

台大學生會提案建議校園轉型 24：109票校務會議未通過

政大師打詠春拳傷及學生 校方：該教授已提辭呈

不敵少子化台灣觀光學院瘦身 5系今與學生一同「畢業」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。