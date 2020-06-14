宏中退休師組「銀髮義工團」 留校服務甘做粗工

南投縣埔里鎮宏仁國中自921地震後重建至今，部分設施和校區欠佳，但礙於經費有限未能及時修繕，退休教師冉光治、劉超雄、吳清源及蔡思南深知學校財源和人力困境，因此組成「銀髮義工團」到校服務，用愛改善安全舒適的舒適環境。

宏仁國中指出，這群退休教師很清楚校園環境及設施從921震後至今已逾20年，不少老舊受損或不符現在需求，但學校經費有限，而無力更新或改善，在冉光治的號召下，劉超雄、吳清源、蔡思南紛加入志工行列，固定一周2天到校服務。

每周一、三上午都能看見平均年齡已逾七旬的「銀髮義工團」在校園揮汗的身影，舉凡割草、修砌花園，甚至連鋪設步道、施設無障礙坡道、泥做洗滌槽等也難不倒他們，但每次著手動工都是「瞭解校園需求才進行」，而非想做什麼就做什麼。

冉光治等人認為，當志工不能強迫他人接受自身善意，就算自掏腰包，也是全力配合學校需求，所以他們會先盤點檢視校園環境及設施，列出對師生安全較危及的修繕項目，與總務主任、校長討論達成共識後再採買材料，後續分工完成修繕。

「銀髮義工團」近期又在校園地標鳳凰木旁綠地修整了2條平坦步道，校長李孟桂說，很難想像看似文弱的退休老師離開教職，「投筆從工」為校園做搬磚、挖土、除草等粗重工作，不僅全能無敵，還出錢出力以專業施工技藝完善校園環境。