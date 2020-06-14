一中校長二次遴選5人角逐 中港高中11人報名爆冷門

台中一中校長出缺進入第二次遴選，並加入忠明、后綜、中港、霧峰農工等4校一起全國海選。今年首次全國徵才有61人報名，最後15人取得面試資格。中港高中有11人填志願爆冷門、其次是忠明高中有8人，中一中這次有5人角逐，第一次落選的候選人林怡慧、江耀中捲土重來，預定6月21日公布結果。

台中市教育局表示，今年首次全國海選全國有61名具主任資格及國中校長資格報名筆試，最後15人取得面試資格，每名取得資格者可填3個志願學校，6月12日截止報名。這次出缺還有台中特教、台中啟聰2校屬於特殊教育學校組。

中一中第二次遴選有3名「新人」加入挑戰，分別是虎尾高中校長薛東埠、興大附中教務主任林隆諺、中興高中教務主任任以真；第一次雙落馬的台中家商校長林怡慧、霧峰農工校長江耀中欲二度問鼎。

最熱門的出缺學校是中港高中有11名符合資格者填志願，讓教育界爆冷門；其次熱門學校分別是忠明高中、霧峰農工，都有8人報名；后綜高中6人報名。一中反而是報名人數最少的學校，不少校內老師看到候選名單很無奈說，「其他學校報名者眾，一中只有5人能選擇，其中2人還是第一次104票均不支持。」

教育界人士分析，一中是指標性明星高中，要「扛得起」學生、教師、家長、社會各界的「放大鏡」挑戰與質疑，加上108課綱種種問題待解；另外，第一次遴選結果「104票兩人均不支持」的結果，會讓本來有意角逐的人才、若是主任首次要挑戰校長，反思自己能不能勝任。中港高中會爆冷門，因候選人能填3個志願，大家預期市區的忠明高中應最熱門，退而求其次填中港，反而造成遴選人數爆炸。