中市高中職校長開放「全國海選」 基層評價兩極

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中的國立高中改制市立後，台中市教師會推動「修正高中職校長遴選簡章」，不應現縮遴選對象是在地人選，應比照原國立高中遴選標準「以專業考量取代地緣」全國海選，首度海選評價兩極，優點是競爭者來自全國，吸引優秀人才；缺點是台中人才熟悉在地，容易敗在筆試。圖／本報資料照片
台中的國立高中改制市立後，台中市教師會推動「修正高中職校長遴選簡章」，不應現縮遴選對象是在地人選，應比照原國立高中遴選標準「以專業考量取代地緣」全國海選，首度海選評價兩極，優點是競爭者來自全國，吸引優秀人才；缺點是台中人才熟悉在地，容易敗在筆試。圖／本報資料照片

台中的國立高中改制市立後，台中市教師會推動「修正高中職校長遴選簡章」，不應現縮遴選對象是在地人選，應比照原國立高中遴選標準「以專業考量取代地緣」全國海選，教育局今年修正遴選辦法全市高中職一併適用。首度海選評價兩極，優點是競爭者來自全國，吸引優秀人才；缺點是台中人才熟悉在地，容易敗在筆試。

今年首次全國海選，中一中、忠明、后綜、中港、霧峰農工5校校長出缺，全國有61名具主任資格及國中校長資格報名筆試，最後15人取得面試資格，每名取得資格者可填3個志願學校；這次出缺還有台中特教、台中啟聰2校屬於特殊教育學校組。

台中市教師會理事長洪維彬表示，桃園、台中國立高中職改制市立後，去年校長遴選辦法刻意增加「在地服務或設籍之資格限制」，容易流於保護自家人或地緣、人脈關係取代專業考量，台中市今年修正辦法開放「全國海選」值得肯定。

但基層學校出現兩極評價，「全國海選」缺點是台中的人才熟悉在地實務，但可能敗在筆試，這次61人報名筆試，不少優秀主任落榜，「到底是要選領導人才？還是要考博士班？會考試的人？」

第二次遴選出缺5校，候選校長填志願爆出兩大爭議，一名已選擇連任國中的校長，又報名高中校長遴選，萬一考上，原國中將出缺又造成行政困擾。另一爭議是一名已婚教務主任涉性騷擾被性平會認定成立，重罰10萬元，雖符合報名資格，仍引發議論。

台中市教師會長洪維彬說，若校長已允諾連任有「毀約」疑慮，目前教師參加介聘，若介聘成功的教師，放棄「新校報到」會有懲處；而涉性騷擾的候選人，但依性別工作法的精神，已然觸及教育人員任用條例的底線，社會觀感應是其最大考驗，也考驗學校、遴選委員會的智慧。

教育局長楊振昇表示，現國民教育法、高中及國中小校長遴選制度設計，沒有選擇連任國中後不能報考高中的限制，其餘五都也無限制，若台中基層有疑慮，明年會提校長遴選委員會討論。而涉性平成立的候選人，遴選時會將每一位候選人相關辦學、績優獎懲提供遴選委員會參考。

校長遴選 台中市 教育局

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