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陸、港生致信蘇貞昌 盼讓應屆畢業生優先返台

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

境外生何時能返台遙遙無期，這學期有2.6萬名境外生無法入境，陸生和香港僑生組織近日致信行政院長蘇貞昌，盼我國政府讓他們分批入台，並以應屆畢業生為優先。

陸生群體表示，他們已經139天無法返台，決定寫信給行政院長，盼行政院長傾聽他們的聲音。他們呼籲讓境外生分批入台，應屆畢業生優先。他們也同意，若境外生來自疫情較嚴重的地區，可採行前核酸檢測，配合來台後集中檢疫14天或更嚴格的防疫手段。若來自疫情控制得很好的地區，可採取居家檢疫14天。

他們表示，行政院6月3日舉行跨部會議，境外生返台期程暫緩。他們盼政院盡快展開第二次跨部會議討論，並決定境外生的入台之時程。陸生們都很願意配合必要的防疫措施，也願意自費負擔隔離費用。

他們表示，台灣和許多境外生所在的區域疫情都已經趨緩，台灣維持零確診的強健防疫體系有目共睹。他們希望台灣政府展現對境外生學生權益的重視與國際責任感。他們也相信台灣平等、開放、進步的價值觀。盼他們的訴求能得到支持。

行政院 疫情 陸生

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