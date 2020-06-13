AI管理營養午餐 每天行政作業時間少156分鐘

教育部表示已建置「智慧化校園餐飲服務平台」，以科技化管理取代人工行政工作，試辦前後約可節省處理午餐業務三分之二時間，每天從原本的251分鐘縮短成95分鐘，節省156分鐘。以每月供餐20日計算，平均每月減少3120分鐘，約52小時。

國教署表示，智慧化校園餐飲服務平台解決長久以來學校午餐工作「開立菜單」和「食材驗收登錄」等苦惱，比如開立菜單時需考量食材來源，自行計算菜單營養素、熱量、採購數量及成本等工作，耗費相當多的行政處理時間。

教育部說，食材的驗收與登錄更是挑戰，要就各項食材品項、來源與規格，全部以人工繕寫再謄入系統登錄。尤其每種食材品項常有長達1、20碼的食材溯源號碼，登載時非常容易出錯。除無法與農委會系統即時勾稽，達到食安溯源追蹤的目的外，也衍生三章一Q可溯源食材驗收請款及結算等困擾。

國教署說，智餐平台也結合手機App掃描功能，可以減化驗收及登錄流程。利用App影像辨識技術，取代人工登打作業，同時結合農委會智慧農業共通資訊平台，即時驗證食材標章憑證的正確性，自動帶入食材資訊，取代繁瑣標章剪貼及辨識作業，自動產出驗收及結算相關表單，讓食材驗收及登錄正確、省時、更有效率。

國教署署長彭富源表示，將持續優化平台系統功能，使平台功能更符合第一線人員的實務需求。藉由智慧化服務平台大數據分析，提供「智慧化、科技化、客製化」服務，除減輕學校午餐行政負荷外，也希望提供學校午餐政策重要參據，找出問題解決問題，共同提升午餐品質。