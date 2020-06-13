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稻江最後一屆畢業典禮 最後一屆師生悲喜交集五味雜陳

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣稻江科技暨管理學院上午舉行創校19年最後一屆畢業典禮，代理校長洪大安(左)為碩士生撥穗。記者魯永明／攝影
嘉義縣稻江科技暨管理學院上午舉行創校19年最後一屆畢業典禮，代理校長洪大安(左)為碩士生撥穗。記者魯永明／攝影

嘉義縣稻江科技暨管理學院上個月無預警宣布，8月停招、停辦，上千名師生一個不留，教育部還未准駁，學校上午舉行創校19年最後一屆畢業典禮，低調隆重，籠罩離情哀愁氣氛，創辦人陳璽安、董事長陳盛嘉都未出席，代理校長洪大安主持，典禮首次無來賓致詞，不到1小時結束，是歷屆畢業典禮時間最短的一次。

「畢業心情悲喜交集！」多名畢業生說，畢業前學校宣布停辦，他們成為最後一屆稻江畢業生，以後母校不見，師生相互道別，內心難過；喜的是，總算完成學業，拿到文憑。有資深教師說，「參加最後一屆畢業典禮，內心五味雜陳」。

最後一屆大學部共11系應屆畢業生631人，出席畢業典禮403人，另有4個研究所共40名碩士畢業生，畢業典禮行禮如儀，防疫採梅花座，洪大安為碩士生撥穗，致詞不提學校停辦，祝賀畢業生學有所成，祝福大家出社會或再讀書，逐夢成真，接者頒獎學藝服務等表現優秀畢業生。

明星教師、曾參選嘉義市長的前青輔會主委陳以真，代表美容系頒獎優秀學生，她全程坐在台上，低調沈默，典禮結束不受訪；官方來賓，只有在地的朴子市長吳品叡參加頒獎，未致詞。

在校生代表孫文帥說，「在稻江大家庭，我們互相扶持、鼓勵，遇到困難，有你們在前方引導，彌足珍貴」；畢業生代表張顥樺說，「4年成果得來不易，請好好珍惜，帶著努力走出舒適圈，拓展自己視野」。

百餘名學生組自救會，要求原校就讀畢業，最近接連到學校及教育部抗爭，畢業典禮未發生抗爭。教育部高教司長朱俊彰昨天與師生代表座談，朱俊彰說，在未准駁稻江停辦計畫前，要求校方正常辦學。

嘉義縣稻江科技暨管理學院上個月無預警宣布，8月停招、停辦，上千名師生一個不留，教育部還未准駁，學校上午舉行創校19年最後一屆畢業典禮，低調隆重，籠罩離情哀愁氣氛。記者魯永明／攝影
嘉義縣稻江科技暨管理學院上個月無預警宣布，8月停招、停辦，上千名師生一個不留，教育部還未准駁，學校上午舉行創校19年最後一屆畢業典禮，低調隆重，籠罩離情哀愁氣氛。記者魯永明／攝影
嘉義縣稻江科技暨管理學院上午舉行創校19年最後一屆畢業典禮，結束畢業生開心拋學士帽。記者魯永明／攝影
嘉義縣稻江科技暨管理學院上午舉行創校19年最後一屆畢業典禮，結束畢業生開心拋學士帽。記者魯永明／攝影
明星教師、曾參選嘉義市長的前青輔會主委陳以真，代表美容系頒獎優秀學生，她全程坐在台上，低調沈默。記者魯永明／攝影
明星教師、曾參選嘉義市長的前青輔會主委陳以真，代表美容系頒獎優秀學生，她全程坐在台上，低調沈默。記者魯永明／攝影

畢業典禮 教育部 嘉義

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