疫區境外台生轉學回台專案 83校開3540個招生名額

不少國家新冠肺炎疫情嚴峻但我國趨緩，教育部開放各大學申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，各班別總名額以外加2％為原則。教育部統計，全國共83所大專校院開設名額，釋出3540個招生名額，協助在境外台生疫情期間返台學習銜接修讀學位的需求。

教育部表示，一般大學共49校申請此計畫，教育部核定學士1621名、碩士715名、博士180名。技專校院計共34校申請計畫，教育部核定學士739名、碩士226、博士59名。

台灣大學昨公告簡章，該校共招學士班49名、碩士班83名、博士班30名，今年7月6日到7月13日開放線上報名，8月4日放榜，並可於109學年第一學期入學。台大教務處課務組組長胡淑君表示，台大提供的名額達教育部規定的2％上限。轉學考只限轉入大二，是因台大規定轉學生至多抵免50個學分，約是一年所修的學分數。

台大表示，專案轉學報名日期為7月6日到7月13日線上報名，8月4日放榜。時值新冠肺炎疫情蔓延，全球尚未解封之際，「台灣大學歡迎你們回家」。

教育部表示，開放各大學申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，各大學要在今年8月31日前完成招生並放榜。專案招生對象是具中華民國國籍台生，且目前就學的境外地區（含陸港澳）被衛福部疾管署列為第三級旅遊警示國家。境外台生所持學歷，應符合大學法第23條、大學辦理國外學歷採認辦法等學力認定標準規定。

教育部說，此專案招生方式為單獨招生，招生審查方式可為筆試、面試、術科、實作、書面審查，經錄取後銜接疫區境外台生進到適當的年級就讀。入學後的學分抵免則依各校學則和學分抵免相關規定辦理。

有關各校辦理期程，教育部表示，各校招生簡章要在受理報名前20天公告，報名不得少於七天。招生名額皆採外加名額錄取，以各班別總名額外加2％為原則；各班別如要流用名額，要先經教育部同意。