聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫區境外台生轉學回台專案 83校開3540個招生名額

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部開放各大學申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，各班別總名額以外加2％為原則。全國共83所大專校院開設名額，釋出3540個招生名額。本報資料照片
教育部開放各大學申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，各班別總名額以外加2％為原則。全國共83所大專校院開設名額，釋出3540個招生名額。本報資料照片

不少國家新冠肺炎疫情嚴峻但我國趨緩，教育部開放各大學申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，各班別總名額以外加2％為原則。教育部統計，全國共83所大專校院開設名額，釋出3540個招生名額，協助在境外台生疫情期間返台學習銜接修讀學位的需求。

教育部表示，一般大學共49校申請此計畫，教育部核定學士1621名、碩士715名、博士180名。技專校院計共34校申請計畫，教育部核定學士739名、碩士226、博士59名。

台灣大學昨公告簡章，該校共招學士班49名、碩士班83名、博士班30名，今年7月6日到7月13日開放線上報名，8月4日放榜，並可於109學年第一學期入學。台大教務處課務組組長胡淑君表示，台大提供的名額達教育部規定的2％上限。轉學考只限轉入大二，是因台大規定轉學生至多抵免50個學分，約是一年所修的學分數。

台大表示，專案轉學報名日期為7月6日到7月13日線上報名，8月4日放榜。時值新冠肺炎疫情蔓延，全球尚未解封之際，「台灣大學歡迎你們回家」。

教育部表示，開放各大學申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，各大學要在今年8月31日前完成招生並放榜。專案招生對象是具中華民國國籍台生，且目前就學的境外地區（含陸港澳）被衛福部疾管署列為第三級旅遊警示國家。境外台生所持學歷，應符合大學法第23條、大學辦理國外學歷採認辦法等學力認定標準規定。

教育部說，此專案招生方式為單獨招生，招生審查方式可為筆試、面試、術科、實作、書面審查，經錄取後銜接疫區境外台生進到適當的年級就讀。入學後的學分抵免則依各校學則和學分抵免相關規定辦理。

有關各校辦理期程，教育部表示，各校招生簡章要在受理報名前20天公告，報名不得少於七天。招生名額皆採外加名額錄取，以各班別總名額外加2％為原則；各班別如要流用名額，要先經教育部同意。

教育部 台大 新冠肺炎

延伸閱讀

私校退撫金管理會爆給薪爭議 董座怒辭

私校退撫儲金管理會給薪與職級不符 遭教部糾正

美祭出限制入境 中國教育部：反對汙名化留學生

稻江宣布停辦 高教司長與師生溝通：未准駁前正常辦學

相關新聞

私校退撫金管理會爆給薪爭議 董座怒辭

負責管理私校教師老本的私校退撫儲金管理會，傳出竟然未按職員職級給薪，執行長等五人前年一月到去年八月，平均每人每月多領三千...

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

3校欠繳私校退撫金 退場警訊

私校退撫儲金形同私校教師的退休金規畫帳戶，教師、任教學校和政府都各需負擔一定比率，不過根據教育部統計，有三校出現欠繳，其...

不敵少子化！ 3年9所私立高中職停招

停招成了私校校長熱話題

觀察站／新版退場管制嚴 私校急斷尾求生

少子化困境，私校首當其衝，收不到學生、學費收入越來越少，苦撐不了只能自然淘汰。不過，私校急著趕在今年「斷尾求生」另謀他途...

疫區境外台生轉學回台專案 83校開3540個招生名額

不少國家新冠肺炎疫情嚴峻但我國趨緩，教育部開放各大學申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，各...

全球只剩台灣教育單位禁用 Zoom：已逐步改善資安

新冠肺炎疫情趨緩，我國7日起生活大解封，中小學老師常用來教學的視訊軟體Zoom仍被我政府禁用。行政院今年4月參考一份Zo...

私校退撫儲金管理會給薪與職級不符 遭教部糾正

負責管理私校教師老本的私校退撫儲金管理會，傳出竟然未按職員職級給薪，執行長等五人前年1月到去年8月，平均每人每月多領30...

退場亮黃燈？3私校欠繳退撫儲金 這校欠200萬元最多

私校退撫儲金形同私校教師的退休金規畫帳戶，教師、任教學校和政府都各需負擔一定比率，不過根據教育部統計，有三校出現欠繳情形...

我政府仍禁用Zoom 學者：資安治理落後他國

新冠肺炎疫情趨緩，我國7日起生活大解封，中小學老師常用來教學的視訊軟體Zoom仍被我政府禁用。Zoom表示已逐步改善資安...

【私校退場潮1】3年9高中職「消失」 如何停招變校長話題

少子化下，私校退場潮大爆發。近3年有9所私立高中職停招或停辦，且多是開辦五十多年的老校，其中令人震撼的是嘉義縣學生人數最多的職校協志工商，去年也宣布停招3年。協志工商校長蔡英仁透露，從宣布停招到現在，已有超過10所私校校長向他請益如何停招或轉型，「這些學校都還沒有浮上檯面」。

故宮開放學校參訪供免費接駁 15日重啟申請

國立故宮博物院去年啟動「故宮遊藝思」學子參訪計畫，提供學校免費交通接駁、活動當日保險及免費參觀導覽等資源，因今年上半年受...

熱門新聞

高雄某高職畢業紀念冊有學生露毛照 家長火大找教育局

影／轉型正義提案遭誤解 台大學生會：從未主張拆傅鐘

彰女學生黃靖恩錄取台大醫科 獲企業家贈百萬元大紅包

退場亮黃燈？3私校欠繳退撫儲金 這校欠200萬元最多

台南偏鄉山區籃球勁旅 東原國中打入JHBL乙級8強決賽

轉型正義進台大？ 1.3萬校友連署支持保留校園文物地景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。