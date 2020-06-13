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全球只剩台灣教育單位禁用 Zoom：已逐步改善資安

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
Zoom亞太區業務負責人CJ Chen。記者潘乃欣／攝影
Zoom亞太區業務負責人CJ Chen。記者潘乃欣／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，我國7日起生活大解封，中小學老師常用來教學的視訊軟體Zoom仍被我政府禁用。行政院今年4月參考一份Zoom的國外研究報告，因資安疑慮宣布禁用。本報越洋電話採訪Zoom亞太區業務負責人CJ Chen，他表示Zoom今年4月起致力改善資安，找臉書總部的資安顧問當顧問，資安加密規格也升級為一般企業常用的AES 256位元。

原本新加坡、美國教育單位也因資安疑慮禁用Zoom，CJ Chen說，Zoom和這兩國教育部和主管單位努力聯繫，非常虛心聽不同國家的要求，並做更改，也分享其他國家如何使用，滿足該國對資料安全的要求。這兩國聽到Zoom使用者從1000萬人成長到3億，且知道有新的資安功能，是只要免費更新版本就能免費使用，便決議重新開放當地師生使用。

至於Zoom最近有沒有和台灣政府接觸，以及和哪個單位接觸，CJ Chen坦言「有一些接觸」，他們很尊重主管單位的建議，也盼Zoom能做為台灣的教學選項之一。

CJ Chen說，Zoom現在有3億多的用戶，美國的大學有91%都是Zoom用戶，Zoom第一個付費用戶是美國的史丹佛大學。Zoom受台灣師生喜愛，CJ Chen說，Zoom很多功能對準教學需求，比如一鍵共享資料、分組視訊討論。疫情期間，Zoom讓25國12萬所停止實體課程的中小學不受疫情影響，繼續上課。

CJ Chen也說線上教學是趨勢，好處是有些地區沒有教育資源，遠距教學可以讓資源均勻分布到各個地方。終身學習也是趨勢，遠距教學幫不同年齡層的人學習。

他表示，Zoom今年4月至今做了多項調整，將安全性功能統一整合進一個圖示，預設值是較安全的使用環境，比如使用者進入會議室前會在「等候室」，需要會議主持人依序放人才能進入。Zoom也指導使用者不要分享會議ID到網路或社群媒體上，過往有些使用者因感到新鮮、開心就分享遠距連線畫面，結果暴露ID。

資安 疫情 新冠肺炎

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