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觀察站／新版退場管制嚴 私校急斷尾求生

聯合報 / 本報記者馮靖惠
新版「私立大專校院轉型及退場條例」草案對私校轉型退場管制變嚴格，可能引發私校趕在立法完成前「自我了斷」，圖為稻江管理學院日前無預警宣布停辦。 圖／聯合報系資料照片
新版「私立大專校院轉型及退場條例」草案對私校轉型退場管制變嚴格，可能引發私校趕在立法完成前「自我了斷」，圖為稻江管理學院日前無預警宣布停辦。 圖／聯合報系資料照片

少子化困境，私校首當其衝，收不到學生、學費收入越來越少，苦撐不了只能自然淘汰。不過，私校急著趕在今年「斷尾求生」另謀他途的關鍵，是預計今年底前完成立法的新版私校退場條例；許多私校想趕在法案通過前宣布停辦，規避新制規範。

教育部民國一○六年就頒布「私立大專校院轉型及退場條例」草案，但一直無進展，問題包括學校停辦後抗拒教育部安置、學校無力支付教職員薪資等，條例中都未規範。為此，教育部提出新版草案，將規範範圍向下延伸到高中職，預計今年七月底前將新版草案報行政院

舊版草案私校主動申請停招停辦後，可把校產依董事會擬訂的捐助章程，捐給指定基金會，不會被強制信託，還可以依照私校法「轉型」，改辦教育或社福機構。

新版草案對私校轉型退場管制變嚴格，主管機關決議專案輔導學校停招時，同時會解除該校全體董事職務，另指派公益董事重組董事會；學校若被教育部列入專案輔導名單，如超過三年未能免除專輔，主管機關可命其全面停招，並在停招後一年停辦。但停辦後的私校剩餘財產只能歸屬地方政府或退場基金，不能再自行處分。

許多私校苦撐不收，並不是為了繼續辦教育而是為了保住校產；也難怪多校急著在立法完成前「自我了斷」，乾脆停招、停辦一起解決。

目前台灣有一六一所大專院校，公私立學生比約為一比二；但因為公立學費不到私校六成，學生選校多以公立為優先。推估到一一七年，大學生源會比一○九年少四十一萬多人（約占三成六），若公私立不同時減招，屆時恐有近四成、約五十多所中後段班私大，必須縮小規模或退場。

過去短短五年間，已有七所私立大學停招甚至停辦，新版退場條例應該讓私校退場有更健全的制度可循，此事刻不容緩。政府也應建構一套讓公私立學校可以更平等辦學的配套。

教育部 行政院 薪資

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