私校退撫儲金管理會給薪與職級不符 遭教部糾正

負責管理私校教師老本的私校退撫儲金管理會，傳出竟然未按職員職級給薪，執行長等五人前年1月到去年8月，平均每人每月多領3000至1萬9600元不等，且被發現後至今未償還溢領的薪資，遭教育部糾正。未料私校退撫儲金管理會前天舉行董事會，董事長、東吳大學校長潘維大不滿遭教育部糾正，當場請職獲准，直說「管太多，教育部就自行管理」。

私校退撫儲金形同私校教師的退休金規畫帳戶，由教育部設監理會監督管理會運作。教育部糾正函由私校退撫儲金監理會發出，該會執行秘書賴俊男說，按私校退撫儲金管理會組織規範，若要認定職員符合某職級，應提出該名員工過往的年資證明。但教育部了解後發現，現已提出離職的執行長李承錫等五人，前年1月到去年8月間，月薪資高於實際職級。

賴俊男說，因管理會未按規認定員工年資，有人年資僅四年，管理會卻提報為十年；有人不具年資證明，也被認可為特定職級職員。

賴俊男表示，管理會被查出不按職員職級給薪後，至今仍未償還多領的薪水，已遭教育部糾正。他強調，管理會職員領的薪水是政府經費，管理會董事長應按規定給薪，也要有忠誠管理的義務。

不過，潘維大在該會接到糾正函後，前天在董事會辭職。潘維大說，教育部的私校退撫儲金監理會本屬監察性質，但監理會多次舉動卻是監察過細，反倒讓主導私校退撫儲金的管理會淪為多項決策的背書者，「若管太多，全由教育部自行管理即可」。

潘維大說，他離職並非只因這次被糾正，而是監理會長期在自己的角色定位、手段、態度、做事方法都有爭議，讓他覺得自己不適合繼續擔任董事長一職。他表示，私校退撫儲金制度良好，但也要由對的人來執行。管理會屬服務性質，參與私校退撫儲金的團隊應保持內部和諧，服務才能好。

潘維大說，他請辭已獲准，後續私立大學校院協進會將補提董事長人選。但至於管理會人員是否有薪資與職等不符情事，潘維大對此未多做說明。