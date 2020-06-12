退場亮黃燈？3私校欠繳退撫儲金 這校欠200萬元最多

私校退撫儲金形同私校教師的退休金規畫帳戶，教師、任教學校和政府都各需負擔一定比率，不過根據教育部統計，有三校出現欠繳情形，其中醒吾高中欠繳200萬元最多，其次是亞太創意技術學院120萬元、南榮科技大學7萬元。全國私校工會表示，若持續欠繳將影響教師退休權益，且是退場的警示燈，盼修法由政府先墊付。

對此，教育部表示，已由法務部強制處理學校欠款，也將研擬相關規範，解決教師自提金額欠繳問題。

根據現行法規規定，每名教師每月提撥薪資的12％作為退撫金，其中教師負擔4.2％，任教學校和政府各負擔3.9％，不過醒吾、亞太、南榮等三校卻出現欠繳情形。

全國私校工會理事長尤榮輝說，因學校欠薪而不替教職員代扣退撫金，不能歸責教職員，建議主管機關通知教職員補繳，或修法由政府先行墊付教職員自提部分，然後再向學校追討，才能確保教職員權益不受損。

教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男表示，三校經催繳後仍欠繳，都已由法務部行政執行扣款。教師未繳款可能與學校欠薪有關，將研議處理程序，一定會保障教師權益。教師自提金額欠1萬元，約等於退休後少領1萬元。

賴俊男提醒，私校退撫儲金委託中國信託幫老師規畫儲蓄、基金、股票等理財方案，共分保守、穩健、積極三種投資方案，另有綜合上述的「人生周期」方案，30歲以前採積極，直到55歲轉保守，目前約5.1萬名教師有帳戶。

教育部今年初按照修正後的私校教職員退撫條例修改規畫，未選擇方案的教師從一率採保守方案，改成一率採人生周期方案。若由保守轉為人生周期，私立大學教師每月可望多領8000元，高中老師每月可能多領7000元。

賴俊男說，退休金也從今年1月起，由一次領改為可分期領，且受新冠肺炎疫情影響，開放老師不一定要在市場情況不好時結清帳戶，可待好時機再結清。